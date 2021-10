El PP aposta per una candidatura conjunta als Jocs Olímpics d'Hivern

@EP





El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha reclamat aquest dimarts que s'impulsi una candidatura conjunta i en igualtat de condicions entre Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern 2030 i que serveixi per "curar ferides".





Ho ha dit en un acte a l'Anella Olímpica de Barcelona amb el líder del PP a Aragó, Luis María Beamonte; l'alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, i el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, sota el lema 'Per una candidatura olímpica conjunta'.





"A més de les projeccions econòmiques de la candidatura, hi ha una qüestió, que hem de veure com una oportunitat per curar ferides en aquests jocs, que no és menor", ha sostingut Fernández, que ha destacat que els representants populars aragonesos han visitat Barcelona des de la humilitat.





Ha subratllat que han vingut amb una voluntat de compartir que, al seu parer, contrasta amb la dels polítics independentistes al Parlament, "arrogants i despectius", i ha desitjat que aquesta actitud canviï i que aquests polítics vegin que és millor unir i que menysprear no condueix a res, en les seves paraules.





El líder popular català ha criticat que l'agenda de la retrobada que promou el president del Govern central, Pedro Sánchez, estigui basada "en taules que estan plenes d'insults", en referència a la taula de diàleg, i ha defensat que el veritable retrobament passa per aquesta candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern.





"UNIÓ, COOPERACIÓ I ENTESA"



Per la seva banda, l'alcalde de Saragossa ha reconegut que no és fàcil aconseguir que prosperi una candidatura, però ha demanat aprofitar l'experiència i el recorregut de la Barcelona olímpica i de les cinc candidatures que han fracassat a Aragó: "Només hi ha un camí: la unió, la cooperació i l'entesa ", ha tancat.





També ha afirmat que per aconseguir uns Jocs Olímpics "cal dir la veritat" i s'han de fer en peu d'igualtat de les dues comunitats autònomes, i ha cridat a projectar des d'Aragó i Catalunya la mateixa il·lusió que hi va haver a les olimpíades de 1992 a Barcelona .





El líder del PP d'Aragó ha sostingut que no entendria que aquesta iniciativa no tirés endavant per culpa "d'interessos partidistes", i ha apostat per generar condicions de convivència a través d'aquests Jocs Olímpics i enfortir els llaços entre els dos territoris.





"Aquesta candidatura conjunta ha de servir per tancar ferides i fractures de fa temps", ha destacat Beamonte, que aposta per no entrar en conflicte amb l'administració general de l'Estat i donar suport a la idea de candidatura conjunta que va defensar recentment el president de Govern, Pedro Sánchez , a Saragossa.





A més, Josep Bou ha demanat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es posicioni sobre aquesta candidatura, "que se situï, que s'identifiqui, i sigui capaç de dir 'no' al creixement", i ha subratllat que el PP es deixarà la pell perquè aquest projecte tiri endavant.