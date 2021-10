Confirmada la presó permanent revisable a l'assassí d'una nena a Vilanova

@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna a presó permanent revisable que l'Audiència de Barcelona va imposar a un home per violar i assassinar una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 2018.





En la sentència, consultada per Europa Press, la sala d'apel·lacions de la sala civil i penal del TSJC desestima tots els recursos contra la condemna --de la defensa, de la Fiscalia i de l'acusació particular-- i confirma íntegrament la resolució de l'Audiència de Barcelona, on a l'abril un jurat va declarar culpable a l'home.





El jurat va considerar provat que l'home va interceptar a la nena quan baixava les escales de l'edifici de casa dels seus avis, a la mateixa finca on vivia l'acusat, la va ficar al pis, li va clavar un ganivet en diverses parts del cos, li va posar una corretja al coll i la va asfixiar fins matar-la.





La defensa de l'home va recórrer demanant l'absolució, perquè en la seva opinió el jurat no va argumentar suficientment els fets provats, o bé rebaixar la sentència a una condemna per homicidi en lloc d'assassinat i anul·lar la condemna per agressió sexual, i el tribunal també descarta que l'home actués anul·lat per les drogues o l'alcohol.





En canvi, el recurs de la Fiscalia reclamava retirar de la condemna l'atenuant de reparació de dany --es va afegir perquè l'acusat havia ingressat part del seu sou a la presó per pagar la responsabilitat civil a la família, i també havia ofert l'herència de la seva mare- i prolongar l'ordre d'allunyament cap als familiars de la nena d'un a deu anys.





En el mateix sentit, l'acusació particular, que exerceix la família de la menor, va demanar retirar l'atenuant per reparació de dany, el que el TSJC també ha descartat.