Protegir a qui protegeix les víctimes, nou pas cap a la fi de la violència de gènere aïlladora

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” ha col·laborat amb l’Associació Catalana de Sociologia per tal de presentar la sessió Protegir a qui protegeix. La fi de la violència de gènere aïlladora, al Palau Macaya. Es tracta d'un debat que vol analitzar l’impacte de la iniciativa del Parlament de Catalunya, que ha estat el primer del món a aprovar per unanimitat la incorporació la violència de segon ordre a la legislació. És un pas endavant en una legislació pionera que ha marcat un referent internacional que permetrà a institucions i organismes començar a posar mesures efectives per protegir a qui protegeix a les víctimes.











El debat comptarà amb la ponència online de Ana Vidu Afloarei, cofundadora de la Xarxa Solidària de Víctimes de violència de Gènere a les Universitats. També hi participarà Marisa Fernández Gálvez, advocada feminista, especialitzada en drets de les dones, violències masclistes, drets sexuals i reproductius. Fernández també ha estat presidenta de l’Associació de Dones Juristes i coordinadora de la Comissió d’Igualtat i Violència. La sessió també comptarà amb les aportacions de Laia Rosich, directora general per a l’Eradicació de les Violències Masclistes; i estarà moderada per Cristina Sánchez Miret, professora de Sociologia de la Universitat de Girona.





L’activitat tindrà lloc de forma presencial al Palau Macaya el proper dimecres 6 d’octubre de 18:30 h a 20:00 h i es podrà veure en diferit a partir del 8 d’octubre.





UN CICLE PER EVIDENCIAR LA NECESSITAT DEL RIGOR





Aquest debat forma part del cicle de xerrades Evidències versus ocurrències. Eines per identificar falsedats i certeses, i té com a objectiu analitzar quatre reptes molt diversos amb la finalitat d’aportar eines crítiques de debat perquè la ciutadania, les institucions i l’acadèmia treballin en pro de les evidències científiques sobre el rigor i la necessitat de la ciència en tots els àmbits per a la millora social.







El cicle que es va iniciar el passat 8 de setembre, continuarà el proper 10 de novembre amb la sessió Impacte social del periodisme. És cert tot el que ens arriba? On s’abordarà la preocupació creixent de la ciutadana, arrel de la pandèmia, sobre la veracitat dels continguts que ens arriben a través dels mitjans de comunicació. Aquesta sèrie de debats finalitzarà el 15 de desembre amb la sessió La política, amb evidències o amb ocurrències? On es debatrà sobre les evidències científiques en que es basen les propostes polítiques.