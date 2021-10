Mollet de Vallès instal·la abeuradors per a gossos en tres fonts

@EP





L'Ajuntament de Mollet del Vallès (Barcelona) ha instal·lat abeuradors per a gossos en tres fonts de la ciutat que es troben al Parc dels Colors, el carrer Puntaires i el Skate Park.





Es tracta d'una prova pilot impulsada per l'administració local per determinar si aquests nous elements per a gossos es poden estendre per altres fonts del municipi, ha informat el consistori aquest dimarts en un comunicat.





La regidora de Respecte Animal, Núria Muñoz, ha explicat que la posada en marxa de la iniciativa també té com a objectiu que la localitat "sigui més amable per a les persones amb gossos i els propis gossos".





Mollet disposa actualment de vuit fonts amb una aixeta superior, que fan servir habitualment les persones, i un altre situat a la part inferior costat d'un abeurador per a mascotes ja instal·lat de fàbrica.





La previsió de l'Ajuntament és instal·lar tres fonts més amb abeurador al Parc Rafael Alberti, la plaça de Can Borrell i les Masia de Can Flequer a més d'aquestes tres inicials, que formen part d'un examen previ.