Sánchez anuncia un 'bo d'habitatge' per a joves dotat amb 250 euros mensuals

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que la nova Llei d'Habitatge que aprovarà el Govern inclourà la creació d'un 'bo jove' d'habitatge dotat amb 250 euros mensuals durant els propers dos anys.





Pedro Sánchez @ep





Segons ha detallat el president, aquest bo va beneficiar els joves d'entre 18 i 35 anys amb rendes de treball i ingressos anuals inferiors a 23.725 euros. A més, ha informat que, en els casos de les famílies més vulnerables aquest bo jove podrà completar-se amb més ajudes directes al lloguer de fins al 40% del seu valor.





Durant la inauguració del I Fòrum Urbà d'Espanya, que se celebra aquest dimarts a Sevilla, Sánchez ha assegurat que els pròxims pressupostos generals de l'Estat, que inclouen aquesta primera Llei Estatal d'Habitatge, donaran resposta a la demanda d'emancipació dels joves en totes les ciutats d'Espanya.





"Anem a destinar una política pública a reduir l'edat d'emancipació tan insuportablement alta en el nostre país perquè els joves puguin accedir a un habitatge de lloguer digne amb el suport i ajuda de l'Administració General de l'Estat", ha remarcat el president.





Sánchez ha valorat l'acord assolit aquest dimarts al si de el Govern de coalició per aprovar al llarg dels pròxims dies els pressupostos generals de l'Estat per a 2022, que tindran com a objectiu propiciar la "recuperació econòmica justa" de país.