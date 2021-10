Fiscalia investiga TV3 i a l'Mag Lari per hispanofòbia: "Parlo en castellà, que així semblo més dolent"

Mag Lari @ep





La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació arran d'una denúncia de l'associació Parlem Espanyol per l'emissió a TV3 d'un programa on el Mag Lari va dir: "Parlo en castellà, que així semblo més dolent", han explicat a Europa Press fonts de la Fiscalia.









Segons ha avançat 'El Mundo', la investigació se centra en l'emissora i els responsables de el programa després de que l'associació va presentar una denúncia a l'considerar-lo "hispanofòbic".





Al programa 'L'Au Pair' apareixen famosos fent de 'cangur' de nens que no coneixen: en el capítol del 17 d'agost, Lari juga amb dos nens disfressat amb una màscara i uns guants y diu: "Sóc el calamar gegant, vinc a menjar-me la princesa. Parlo en castellà, que així semblo més dolent ".





Fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) consultades per Europa Press han explicat que la Fiscalia encara no els ha notificat aquesta investigació, i que no comparteixen la seva "plantejament".





DENÚNCIA PER PRESUMPTE DELICTE D'ODI





La denúncia de Parlem Espanyol, consultada per Europa Press, retreu que el programa "va dirigit a un públic infantil de poca edat, pel que manca de qualsevol capacitat de discerniment i per tant suposa un acte de clar adoctrinament hispanofòbic".





Els denunciants sostenen que aquesta escena pot suposar un presumpte delicte d'incitació a l'odi i afirma que "quan s'identifica amb el mal i el monstruós l'ús de la llengua espanyola, s'està transmetent als nens aquesta cultura de l'odi".





No obstant això, les fonts de la Fiscalia han detallat que s'ha obert la investigació a falta de concretar el presumpte delicte que podrien suposar aquestes imatges.