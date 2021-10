Una turista mor ofegada a Mallorca mentre practicava una activitat aquàtica

Samu @ep





Una turista, de 69 anys, ha mort ofegada, aquest dimarts, a Betlem, al municipi mallorquí d'Artà, mentre es trobava practicant una activitat aquàtica al mar.









Segons ha informat el Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061) aquest dimarts als mitjans de comunicació, el succés ha tingut lloc a les 13.25 hores d'aquesta jornada, quan una turista ha mort ofegada, mentre practicava una activitat aquàtica al mar.





Davant l'avís d'ofegament, s'han activat els cossos de seguretat, un vehicle d'intervenció ràpida medicalitzat i una ambulància de suport vital bàsic del 061.





A l'arribada dels serveis d'emergències a el lloc, s'han trobat a la dona en aturada cardiorespiratòria, iniciant maniobres de reanimació. No obstant això, no han pogut fer res per la vida de la turista, que ha mort.





