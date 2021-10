Sabina: "No tornaré als escenaris mentre la gent estigui amb mascareta, no pugui aixecar-se, fumar o prendre una copa"

El cantautor, poeta i pintor Joaquín Sabina ha assegurat que no tornarà als escenaris mentre es mantinguin les mesures sanitàries per evitar la transmissió de la Covid-19.





"No penso tornar als escenaris mentre la gent estigui amb mascareta, no pugui aixecar-se o no pugui fumar o prendre una copa. Em temo que això no serà fins d'aquí a un any i mig com a mínim. Però sí tornaré a dir 'hola i adéu ' ", ha assenyalat Sabina.





Així ho ha manifestat aquest dimarts 5 d'octubre l'artista durant un col·loqui amb el poeta Benjamín Prado i la periodista Nativel Preciado, celebrat després que Sabina diposités un llegat a la Caixa de les Lletres de l'Institut Cervantes.





Joaquim Sabina @ep





Davant la possibilitat de tornar als escenaris, Sabina ha afirmat que es troba "bé" després d'"haver sobreviscut totes les maldats que han assolat". "No he tingut Covid, m'he portat com un ciutadà exemplar, no he sortit, he portat la meva mascareta però he seguit fumant i bevent", ha comentat.





Durant la trobada, el cantant ha repassat diversos moments de la seva vida i ha reconegut: "Jo que no he estat mai un pare exemplar, ni un marit exemplar ni un amant exemplar, però crec que he estat un amic lleial".





Tot i que ha assegurat que els diners mai li ha "importat res", ha matisat que ha començat a pensar en els diners "des de fa un parell d'anys", per poder assegurar-los a les seves filles el que els passa a la majoria de la joventut de "no poder viure millor que els seus pares".





"Jo voldria que almenys visquessin igual. A mi els diners mai m'ha importat gens, el malgaste convidant als meus amics i passant-ho molt bé", ha postil·lat Sabina.





Pel que fa a la por escènica a el donar un concert, l'artista ha explicat que ha tingut i en els últims anys ho segueix tenint "veritable por escènica". Tot i això, ha explicat que el seu por escènica no és a la multitud, sinó una por a que el públic "s'ha gastat uns diners que no els sobra a comprar una entrada" i sempre pensa que no els va a "donar tant com esperen "

.

Sabina també ha indicat que no té res a retreure-li a la vida: "En realitat no em falta res, estic moderadament en pau amb mi mateix, tenint en compte a més que la gent de la meva generació pensàvem que no anàvem a ser mai adults perquè els adults eren uns fills de puta. He arribat als 72 anys i encara no em considero un fill de puta i amb això en tinc prou ".





Sobre la seva relació amb l'escriptor Rafael Alberti, ha posat èmfasi que era un "magnífic" poeta que a més tenia una oïda musical "impressionant" i un talent per a les rimes consonants de què el cantant assegura haver "après molt".





"Alberti tenia alguna cosa que em fascinava, hi ha poetes molt bons que no tenen oïda musical, que no saben que la paraula també té la seva pròpia música. Em deia: 'Per què no t'has portat la guitarra? El teu és millor cantat' ", ha recordat.





Fent un repàs al començament de la seva carrera, Sabina ha dit que no recorda "un sol moment" en la seva vida en què "decidís o pensés que anava a ser cantant", ja que el seu principal passió era, i "ho continua sent" , llegir.





"A casa meva tot just s'escolta música i menys meva, la que s'escolta és bona música", ha fet broma l'artista, a el temps que ha comentat que amb 20 anys ja cantava per guanyar-se la vida "en restaurants de més que dubtosa reputació" .





En aquest punt, Sabina ha assenyalat que es recorda escrivint i que això de cantar "va ser venint sol i després ja amb més rigor i amb més atenció i pensant en fer-ho bé".





"Quan vaig tornar de Londres, quan va morir Franco, vaig començar a sentir el que es feia per aquí i em vaig ràpidament adonar que les cançons que jo voldria sentir no sonaven a la ràdio ni estaven en cap costat. La falta d'atenció i de màgia en la literatura en les lletres era bastant sorprenent ", ha manifestat.





Per això, el cantant ha assegurat que va ser una decisió d'"intentar dignificar literàriament les lletres de les cançons" i que va pensar que podia aprofitar el "cert sentit" que tenia per passar el que escoltava als carrers i als barris a la literatura ".