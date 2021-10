Experts en mobilitat destaquen en el BNEW que compartir és clau per al futur

cotxe @ep







Experts en mobilitat han destacat aquest dimarts al BNEW de compartir els mitjans de transport serà un aspecte clau en el model de mobilitat futura.





El debat 'L'usuari al centre de la mobilitat com a servei' s'ha celebrat a Casa Seat amb el CEO de Saba, Josep Martínez; la ceo de Barcelona de Serveis Municipals (B: SM), Marta Labata; el director general de Seat Mó, Lucas Casasnovas, i el director general de Desenvolupament i Estratègia de Renfe, Manel Villalante.





Casasnovas ha dit que la mobilitat ha canviat de la mà de la gent jove que, al seu entendre, no prioritza la propietat de l'automòbil: "No compren cotxes però segueixen movent-se" perquè també són els que més dificultats tenen per poder accedir a un, ha argumentat.





Per això "el futur és la intermodalitat", per a la qual cal col·laborar entre empreses públiques i privades, i ha apel·lat també a la col·laboració política perquè governants acompanyin a les empreses en aquesta unió per la mobilitat.





En el mateix sentit, Martínez ha dit que la tecnologia ha facilitat "la compartició" i l'arribada de la càrrega elèctrica, un canvi d'hàbits ciutadans marcat pel creixement de la venda en línia que s'ha d'afrontar des de la integració de tota la cadena de mobilitat a les ciutats.





Ha defensat que l'aparcament sigui "un contenidor per a situar serveis de mobilitat sostenible" que inclogui compartir, la càrrega elèctrica i la distribució d'última milla, de manera que les mercaderies arribin de nit i es distribueixin de dia amb vehicles de mobilitat personal.





PROJECTE COMPARTIT





Villalante ha insistit en la necessitat d'establir un projecte compartit per a la mobilitat del futur, "inclusiu", en què participin diferents empreses, amb l'objectiu d'afavorir al màxim la intermodalitat, és a dir, la possibilitat de passar d'un transport a un altre amb facilitat.





"La separació entre col·lectiu i individual cada vegada és més petita. El transport es fa de manera col·lectiva i el transport públic ha de poder agrupar tot", ha sostingut.





GRANS CONSENSOS





Labata ha advocat per construir "grans consensos a llarg termini sobre la planificació de les grans infraestructures, amb coherència", des de la cooperació entre administracions i entre empreses públiques i privades.





Considera que la mobilitat del futur ha de permetre que el temps invertit en desplaçaments sigui "temps guanyat", i ha insistit en implementar la mobilitat com a servei, de manera que es visqui de manera similar a com es fa en moments d'oci.