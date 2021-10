El sector immobiliari demana al BNEW seguretat jurídica

El sector immobiliari ha reclamat aquest dimarts seguretat jurídica a les diferents administracions per aconseguir que el mercat d'habitatges, tant de compra com de lloguer, creixi.





Han coincidit 'en aquesta idea el partner de Fonts Lojo Advocats, Alejandro Fuentes-Lojo; el research analyst de DWS Alternatives, Martin Lippmann, i el president de l'APCE, Xavier Vilajoana, en una trobada organitzada per la Barcelona New Economy Week (BNEW) i moderat per la ceo de Vertix Grup Immobiliari i vicepresidenta primera de APCE Catalunya, Elena Massot .





Vilajoana (APCE) ha assegurat que la regulació actual "no promou la promoció i ampliació de el parc d'habitatges" i ha lamentat que hi hagi traves administratives i legislacions que ha definit com molt restrictives.





Fuentes-Lojo (Fuentes Lojo Abogados) ha demanat "un horitzó legal estable a llarg termini" al·legant que, sense seguretat jurídica, les mesures no poden ser eficaços encara que siguin bones.





"Sense seguretat jurídica no hi ha inversió", ha dit Fuentes-Lojo, que ha demanat textualment sensibilitat als polítics per impulsar a al sector.





Lippmann (DWS Alternatives) ha explicat que els inversors són reticents a el risc i que l'augment de la incertesa està provocant "un cercle viciós" en què no hi ha oferta ni inversió a causa de la regulació existent.





COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA





Vilajoana (APCE) ha celebrat que "sembla que les administracions s'han adonat" de la necessitat de la col·laboració publicoprivada, ja que són conscients que són poc eficient en el mercat de l'habitatge, segons ha dit.





"Sembla que ara comença plantejar-se, tot i que s'ha arribat una mica tard", ha lamentat, i ha recordat que, com en tota col·laboració, ambdues parts han de cedir per arribar a un acord.





Fuentes-Lojo (Fuentes Lojo Advocats) ha assegurat que aquesta col·laboració "és la clau per a un mercat d'habitatge sa i que, si no hi ha mecanismes que afavoreixin que sector privat i administracions vagin de la mà, es corre el risc que l'accés a l'habitatge quedi molt restringit.





Lippmann (DWS Alternatives) ha explicat l'exemple d'Hamburg, on fa més d'una dècada es va assolir un acord per ampliar el parc d'habitatge social, amb ajudes i prestacions a les empreses que aixecaven els immobles a canvi de fer-ho a un preu més baix .