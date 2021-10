Maurici Lucena: "El gran repte actual està en el dilema entre progrés econòmic i sostenibilitat"

Maurici Lucena @ep







El president i CEO d'Aena, Maurici Lucena, ha afirmat aquest dimarts que "el gran repte actual està en el dilema entre progrés econòmic i sostenibilitat" i que en això s'ha basat el desacord entre el Govern i la Generalitat per ampliar l'Aeroport de Barcelona.





Així ho ha dit en el BNEW, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), durant un debat sobre reptes del sector de l'aviació en el context post-Covid, al costat de la directora d'Innovació de l'OMT, Natalia Baiona; el president de l'ALA, Javier Gándara, i el director general d'ACI Europe, Olivier Jankovec.





"S'han de combinar els dos factors. És i ha de ser possible", ha afegit Lucena sobre el progrés econòmic i la sostenibilitat, i ha recordat que en 2026 els aeroports d'Aena seran autosostenibles des del punt de vista del consum energètic a través, entre d'altres factors, d'una xarxa de panells fotovoltaics.





Ha destacat que Aena seguirà insistint que l'ampliació de l'Aeroport del Prat seria molt bona per a Barcelona i Catalunya en termes econòmics, laborals i d'aviació, atès que els usuaris podrien arribar de manera directa a més destinacions, es crearien múltiples llocs de treball, s'atraurien inversions i es milloraria la competitivitat de Barcelona a nivell global.





"La pilota està a la teulada de Govern de la Generalitat de Catalunya, i Aena seguirà oberta a analitzar l'ampliació", ha agregat.





SOSTENIBILITAT





El ceo d'Aena ha explicat que "en pocs lustres hi haurà una transició" de l'aviació en termes de sostenibilitat, seguretat i tecnologia, i que serà més lenta que en altres sectors però que arribarà, perquè no es pot deixar de volar pels múltiples beneficis que aporta a la societat.





També ha dit que l'aviació és responsable del 4% del total dels gasos d'efecte hivernacle a nivell global, mentre que la producció d'energia fòssil abasta el 25% i que altres sectors, com el de l'agricultura, arriben al 12%.





NATALIA BAYONA (OMT): "S'HA DE TREBALLAR PER PARLAR DE LES BONDATS DEL TURISME DES DEL PÚBLIC I EL PRIVAT"





La directora d'Innovació de l'OMT, Natalia Baiona, ha insistit que és necessària coordinació governamental per facilitar la vida dels turistes i "retirar quarantenes innecessàries i vacunacions obligatòries" perquè hi ha situacions molt desiguals al món.





A més, Bayona ha afirmat que s'ha de treballar en equip per parlar de les bondats del turisme des del sector públic i el privat.





JAVIER GÁNDARA (ALA): "ELS PREUS PER VOLAR NO VAN A PUJAR PER LA PANDÈMIA"





El president d'Associació de Línies Aèries (ALA), Javier Gándara, ha dit que els preus per volar no pujaran arran de la pandèmia i que fins i tot seguiran baixant amb la mateixa tendència que fins ara.





Ha posat èmfasi en què la ruta de descarbonització del sector serà llarga amb l'horitzó posat en 2050, i en què els combustibles sostenibles d'aviació (SAF per les seves sigles en anglès) jugaran un paper essencial, així com aportar seguretat jurídica al voltant als productors d'aquest tipus de combustibles o augmentar la inversió.





OLIVIER JANKOVEC (ACI EUROPE): "L'ENEMIC ÉS EL CARBÓ NO L'AVIACIÓ"





El director general de l'Associació Internacional d'Aeroports (ACI Europe), Olivier Jankovec, ha explicat que la situació financera del sector de l'aviació és insostenible.





Segons ell, s'haurà de compaginar la recerca de la recuperació econòmica amb la recerca de la sostenibilitat mitjançant els combustibles sostenibles i el suport dels governs, "perquè l'enemic és el carbó i no l'aviació".