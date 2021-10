Arrenca el BNEW reivindicant Barcelona com la capital mundial de la nova economia

Blanca Sorigué obrint el BNEW / @Catalunyapress







Des d'un espectacular plató ubicat a l'emblemàtica Estació de França ha estat inaugurat el BNEW organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i que col·locarà durant quatre dies a Barcelona com el centre de la nova economia que ja està aquí.







D'aquesta manera la segona edició de l'BNEW ha arrencat amb les intervencions de la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; la Secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, Matilde Villarroya; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, que han apel·lat junts com a representants de l'Estat, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el CZFB a la col·laboració.









Pere Navarro, Jaume Collboni, Teresa Conillera, Matilde Villaroya i Blanca Sorigué / @CZFB





En les seves intervencions han parlat de la col·laboració publicoprivada i de treballar conjuntament entre les mateixes administracions, posant en valor la celebració de la segona edició de l'esdeveniment després d'haver iniciat "valentament" en plena pandèmia.





TERESA CUNILLERA: "EL BNEW ENS MARCARÀ EL CAMÍ A SEGUIR"





Teresa Cunillera / @EP









Durant la seva intervenció la delegada de Govern, Teresa Cunillera ha defensat que l'organització de l'BNEW va ser capaç "de revelar-se contra la situació" de pandèmia, "va néixer fruit del coratge en plena pandèmia" i ha assegurat que l'Estat està al seu costat, així com de la creació d'"un nou model productiu resilient que faci front als reptes futurs".





"El BNEW ens marcarà el camí a seguir", ha sostingut Cunillera, que ha posat en valor la necessitat de la col·laboració publicoprivada i ha recordat que els fons de recuperació europeus constituiran una oportunitat històrica, en les seves paraules, per avançar en la digitalització, sostenibilitat, cohesió social i territorial i igualtat de gènere, entre d'altres.





MATILDE VILLARROYA: "HEM DE TRANSFORMAR EL MODEL ECONÒMIC CAP A UNA ECONOMIA JUSTA I SOSTENIBLE"







Matilde Villaroya / @CZFB











Villarroya, Secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, ha assegurat que Catalunya i Barcelona "poden contribuir" a la reactivació econòmica i ha parlat de transformar "el sistema econòmic cap a una economia social i justa, que respecti el medi ambient i el entorn mitjançant la col·laboració entre administracions ".





"Catalunya, Barcelona, estan molt ben posicionades", ha reflexionat, i ha demanat que la Generalitat pugui decidir sobre la destinació d'alguns dels fons europeus que Espanya rebrà, de manera que el Govern adquireixi un poder decisori i no només executor sobre els mateixos, amb el qual pugui donar sortida a alguns dels seus projectes històrics.





JAUME COLLBONI: "BARCELONA NO VA A PERDRE LA CAPACITAT DE SOMIAR GRÀCIES A ESDEVENIMENTS COM EL BNEW"





Jaume Collboni participant en el BNEW / @EP







Collboni, com Primer Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ha defensat durant el seu discurs en la inauguració que "Barcelona sempre ha tingut vocació de lideratge, que ha quedat reforçada després de la crisi delcoronavirus".







Collboni ha volgut posar en relleu que "Barcelona compta amb tots els elements per guanyar el futur i liderar aquesta etapa de reactivació i transformació econòmica, amb projectes estratègics com el desenvolupament d'un milió de metres quadrats al 22 @, la digitalització de el teixit comercial o la implantació d'una potent xarxa pública d'electromobilitat. Som la ciutat d'Espanya que està superant la crisi pandèmica a major velocitat, però sobretot som una de les ciutats d'Europa millor preparades per impulsar l'economia de el futur, amb un model basat en els nous sectors de l'economia verda i digital. Per això, esdeveniments com el BNEW ens reafirmen com a capital de la nova economia, un gran lloc per invertir que mira a el futur amb optimisme i decisió ". Per Collboni "Barcelona no va a perdre la seva capacitat de somiar gràcies a esdeveniments com el BNEW"









PERE NAVARRO: "EL TALENT ÉS UNA COSA QUE HEM DE CUIDAR"





Pere Navarro durant la seva intervenció en la inauguració / @Catalunyapress





Per a Navarro, el BNEW posiciona Barcelona com la "capital mundial de la nova economia", cosa que motiva la creació de noves xarxes de negoci mitjançant els contactes entre empreses, i ha posat en valor el fet que l'esdeveniment tracta els temes des d'una perspectiva holística, no sectorial.





En la seva intervenció ha agraït a l'equip organitzador, els patrocinadors i els convidats presents, entre ells el líder de PSC, Salvador Illa seva presència donant suport a la celebració de la segona edició del BNEW.

Pere Navarro al costat de Salvador Illa / @CZFB





L'esdeveniment "no va venir per ser un pegat en un any complicat", ha afirmat, el delegat especial del CZFB, sinó "per consolidar-se en Barcelona, ja que en cap altre lloc del món s'està desenvolupant un esdeveniment d'aquestes característiques", ha dit. Per això ha afegit "hem de cuidar el talent".





Pere Navarro ha destacat que "vam començar aquesta nova edició de BNEW amb el repte d'acompanyar i impulsar la recuperació de l'economia. Estem en un moment crucial, un moment per mirar a el futur amb més optimisme i també amb el repte de dibuixar entre tots majors i millors oportunitats ". Navarro ha afegit que "volem dibuixar entre tots un futur millor, més innovador, més sostenible, més socialment just, més responsable".







UNA PRIMERA JORNADA CARREGADA D'ACTES





Un dels plats forts del primer dia de BNEW ha estat el panell Els reptes de el sector de l'aviació en un món post-pandèmic de BNEW Mobility, moderat per Jaume Adrover Rigo, CEO de GPA, i que ha reunit: Maurici Lucena Betriu , president i CEO d'Aena, Natalia Baiona, directora d'innovació, educació i inversió en l'Organització Mundial del Turisme (UNWTO), Javier Gándara Martínez, president d'ALA (Associació de línies aèries) i Olivier Jankovec, director general d'ACI Europa ( Consell Internacional d'Aeroports d'Europa).





"La compaginació de el progrés econòmic i de la sostenibilitat mediambiental és el gran repte de futur. El cas de l'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas - El Prat per convertir-lo en un hub ha demostrat que no és un desafiament fàcil de resoldre. La missió és que vagin compassats el progrés i la protecció mediambiental. A al sector del transport aeri ens correspon fer molta pedagogia i crec que en els propers lustres veurem progressos tecnològics que demostraran que aquest és un sector de futur. No és només un sector econòmic, sinó també social i cultural ", ha assenyalat Maurici Lucena.





Durant la jornada també ha tingut lloc, entre d'altres, el panell Carreteres intel·ligents: Sense connectivitat res funciona, dins BNEW Mobility, on personalitats com Pere Navarro Olivella, director general de la DGT, o Antonio Duran, director global d'innovació a Abertis, han posat en relleu la transformació que s'està duent a terme dins el sector de la mobilitat i la implementació de tecnologies orientades a oferir una mobilitat sostenible i segura. Finalment, els professionals han destacat que "la connectivitat està darrere de tot".





La jornada també ha acollit, en BNEW Real Estate, la Presentació de el Programa Ciutats Barcelona 4.0 - Medellín: Urbanisme social i resiliència, el debat ha comptat amb la presència de veus com les de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, i Xavier Güell, director de Barcelona de CBRE Espanya. Es tracta d'un fil de sessions impulsades per BarcelonaThought, una aliança independent entre el CZFB, Cercle d'Economia, ESADE, Fundació Metròpoli i CBRE, amb l'objectiu d'analitzar ciutats de diferents continents per veure quines solucions podrien aplicar-se a Barcelona per convertir-la en 1 Smart City referent en el món. En aquest sentit, a més de la ciutat colombiana en els propers dies s'analitzarà el model de ciutat de París i Tòquio.