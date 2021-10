La policia a Catalunya "està farta" i els sindicats ho denuncien: "Això és un Fortnite a la vida real"

@EP





El servei de seguretat pública està "al límit" a Catalunya. Els últims casos de macrobotellots, els atacs continuats a la policia i la impunitat amb què actuen els que provoquen batusses és el que ha fet vessar el got de la paciència de les forces de seguretat.





Tant Mossos d'Esquadra, com Guàrdies Urbanes i Policies Locals estan farts de ser el blanc de la "diversió" en festes majors, manifestacions i botellots improvisats, els quals solen acabar amb l'actuació policial i amb una resposta dels allà presents encara més agressiva.





Davant aquest escenari de "crisi", el 90% dels sindicats de policia de Catalunya -de Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL, USPAC-USCOP, SPC, SME, CAT-ME, SEIME-FEPOL, SICME, AFITCME i SEI; de Guàrdies Urbanes i Policies Locals SICPOL, SFP-FEPOL, SAP-PL i SAPOL; i l'associació professional APME- han fet un comunicat conjunt per denunciar la situació i demanar una reunió "d'urgència" amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.





PANORAMA "INSOSTENIBLE" I "GREU"





El document que ha arribat als mitjans de comunicació aquest dimarts apunta que el panorama actual que viuen els cossos de seguretat catalans és "greu" i del tot "insostenible". El portaveu de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), Albert Palau, en declaracions a Catalunyapress, ha indicat que les faltes de respecte cap a la policia "són constants" i ara "l'entreteniment és tirar coses als agents".





El portaveu assenyala que, "tot i que no s'ha de generalitzar" la majoria de conductes violentes contra l'autoritat "es veu reflectida entre els més joves", els quals "delinqueixen sense cap penalització". Segons Palacio, aquí és on rau el problema. "Hi ha enfrontaments contra la policia, ús d'armes blanques, baralles, crema de material urbà, però aquí no passa res", lamenta. "De tots els detinguts en les festes de la Mercè, cap ha entrat a la presó".





El cas més clar en què s'observa aquest tipus de comportaments és el de Tiana. La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van rebre -durant una nit mentre es feien les festes del poble a finals de setembre- una trucada a la qual se'ls alertava d'un apunyalament. En arribar al suposat lloc dels fets, els agents es van trobar "amb una multitud amb actitud hostil", explica l'ACN, que va començar a llançar ampolles, pedres i altres objectes als funcionaris.





"El tema està en el fet que allà no hi havia apunyalament ni hi havia res", explica Palacio. "Van cridar a la policia per atacar-los i perseguir-los", afegeix. I al final la imatge va ser la de joves corrent darrere d'agents que tractaven d'escapar d'aquella situació. "Això és un Fortnite a la vida real i no es pot permetre", condemna el portaveu.





ABANDONATS PEL GOVERN I "PEL SEU DEPARTAMENT"





A causa de les circumstàncies comentades, els sindicats han unit esforços per reclamar més atenció per part de la Generalitat. "Una de les coses que no entenem és com Junts, ERC, CUP i VOX no van condemnar la setmana passada la violència contra la policia al Parlament", diu Palacio. "Ens sentim abandonats pels nostres representants i pel nostre 'Departament'".





És per aquest motiu que les associacions sindicals, amb el comunicat emès aquest dimarts, ja han informat que el dijous 7 d'octubre mantindran una reunió amb els grups de Junts i ERC, per comentar el seu "estat d'ànim". A més, en el mateix escrit, sol·liciten una trobada amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per "tractar la situació de gravetat que travessa la seguretat pública del país".





Igualment, les organitzacions han convocat una manifestació pel pròxim 23 d'octubre a les 18:30 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona a la qual animen a tots els col·lectius -hostalers, comerciants o veïns, entre d'altres- a assistir "amb l'objectiu de reclamar un servei públic de qualitat i d'acord amb la normal convivència".





"Volem una rectificació pública i una condemna contundent per part de la Generalitat a tots els atacs que han patit mossos, guàrdies urbans i policies locals i que hem vist en les últimes setmanes", apunta Palacio. "Un pacte entre ERC i CUP no pot anar en contra del sistema de seguretat públic a Catalunya" és per això que "la Generalitat s'ha de personar com acusació en els casos d'agressió a funcionaris", ha conclòs el portaveu.