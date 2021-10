Marlaska reitera a ERC que la Policia seguirà a la Prefectura de Via Laietana

@EP





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterat aquest dimarts a ERC que la Policia Nacional seguirà a la Prefectura de Via Laietana en entendre que "no hi ha millor resignificació a un lloc que va ser de tortura" durant el franquisme que la tasca diària que realitzen els agents, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra i la resta de forces de seguretat.





"Parla vostè d'un lloc de repressió i tortura en el passat, i estic d'acord, ho va ser", ha assenyalat Grande-Marlaska en resposta a la senadora Adelina Escandell, per a tot seguit continuar el ministre amb la part en la qual no coincideixen: "No hi ha millor resignificació d'un lloc que va ser de tortura que la tasca que realitzen avui dia la Policia Nacional, lluitant contra la violència, la dominació i l'odi".





La senadora d'ERC ha recordat que ja a l'abril va preguntar per la sortida de la Policia de Via Laietana, una "maleïda" instal·lació de centre de Barcelona que volen convertir en museu de la repressió franquista, però que també s'ha carregat de simbolisme per ser recurrentment objectiu de les protestes de grups independentistes, sobretot després de la sentència de l'1-O. Marlaska ja va descartar llavors abandonar la prefectura, al·legant "motius operatius".





DECLARACIONS DEL 'NÚMERO DOS' D'INTERIOR



Aquest dimarts, Escandell ha reiterat la seva petició arran de les paraules del secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, en què va al·ludir a Via Laietana pel seu simbolisme per a diferents generacions de policies i que "ha enfortit la democràcia". La senadora ha demanat que li ensenyin Història al 'número dos' d'Interior o que es disculpi.





Grande-Marlaska, que ha evitat parlar expressament de les recents declaracions del seu número dos durant l'acte pel Dia de la Policia a Catalunya, ha llançat un gest de complicitat ERC en sostenir que comparteix amb el PSOE "valors" pel que fa al "compromís absolut en la recuperació de la memòria", citant la legislació sobre la matèria o l'exhumació de les restes de Franco de la Vall dels Caiguts.





"Qualsevol commemoració de la repressió, la tortura i l'autoritarisme és incompatible amb la democràcia", ha continuat Grande-Marlaska, destacant que la Policia és una de les institucions més ben valorades pels ciutadans ja que, al costat de Guàrdia Civil i Mossos, "lluiten contra la violència, l'exclusió, la intolerància, l'odi".





"És a dir, lluitant contra tot allò del passat; les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat resignifiquen tots els edificis i cada dia es vesteixen amb els valors constitucionals", ha intervingut el ministre.