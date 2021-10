Certificat covid, hores de tancament i ús de mascaretes: tot el que has de saber sobre "la tornada a les discoteques"

@EP







El secretari general d'Interior, Oriol Amorós, ha explicat aquest dimarts que el Govern permetrà que l'oci nocturn pugui obrir fins a les 5 hores entre setmana i fins a les 6 hores els caps de setmana i en la vigília de dies festius, amb 30 minuts perquè els responsables dels establiments puguin tancar.





Ho ha dit en roda de premsa després que la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, ja avancés aquest dimarts al migdia que la matinada de dijous a divendres es reobriran els interiors de l'oci nocturn al 70% d'aforament amb certificat covid o mostrant una PCR o un test antígens negatius fets 48 o 72 hores abans respectivament.





Ha manifestat també que els bars musicals podran obrir fins a les 2.30 hores entre setmana i fins a les 3 hores els caps de setmana, i que en tots els locals d'oci nocturn es permetrà el ball, però serà obligatori l'ús de mascareta a tot el local i es podrà consumir alcohol a excepció de la pista de ball.





CERTIFICAT COVID



La secretària de Salut, Meritxell Masó, ha explicat que presentar el certificat covid digital a l'entrada dels establiments a les nits "afecta els drets fonamentals", i és per això que el Govern demanarà dimecres l'autorització deL Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per poder-ho fer, i que els donarà una resposta durant el dijous perquè entri en vigor la matinada de divendres.





"Estem convençuts que el Tribunal Superior de Catalunya ens autoritzarà aquesta obertura. Pot ser que no ens donin aquesta autorització, en aquest cas seríem coneixedors dijous al matí i a la Comissió Delegada de Govern del Procicat s'estudiarà l'auto, i en funció d'aquesta no autorització prendrem la decisió", ha afegit.





Ha explicat que per verificar aquest certificat, els locals tindran una aplicació que comprovarà que el document de vacunació o de prova negativa és vàlida i coincideix amb el DNI de l'usuari, mitjançant un QR, i ha garantit que posteriorment no quedarà registre d'aquestes dades.





El responsable de l'establiment ha de validar el QR al web VerificaCOVID.gencat.cat -en el cas que no hi hagi cobertura es mostrarà el certificat manualment-, i si pot accedir al web sortirà un missatge de 'validat' amb una franja de color verd amb el nom, cognom i la data de naixement de la persona, però si rebutja l'accés, sortirà una franja vermella i 'no validat'.





ESTRANGERS QUE HI VULGUIN ACCEDIR



Ha manifestat que "la voluntat és deixar accedir a totes les persones", i les persones que no siguin de la Unió Europeu ni del Regne Unit i no tinguin passaport covid s'hauran de realitzar una prova d'antígens o PCR en els centres autoritzats per la Conselleria de Salut.





"Les dades d'aquest resultat s'envien directament al Departament de Salut, i a la persona se li donarà un codi perquè pugui accedir amb una aplicació que també està establerta. Amb aquest codi podrà accedir als locals amb un certificat que li donaran amb el resultat de la PCR o antígens", ha afegit.





SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA



Masó ha explicat que s'està estudiant l'evolució de la pandèmia dia a dia, i que la situació epidemiològica actual és molt bona, amb una RT voltant d'1 i uns indicadors epidemiològics que van en "bona direcció".





"Hem de ser molt prudents, hem de seguir avançant i anar normalitzant a poc a poc i amb molta prudència", ha expressat.