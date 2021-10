La Síndica de Barcelona s'acomiada després d'onze anys al càrrec: "Mai m'he fixat en el color polític"

@EP





La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, tanca aquest dimecres la seva etapa al càrrec després d'11 anys -dos mandats- en què ha defensat els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania barcelonina: "Ha estat un somni fet realitat".





En una carta de comiat abans que aquest dijous prengui possessió del càrrec el nou Síndic, David Bondia, Vilà ha expressat la seva satisfacció i agraïment pels anys que ha estat al càrrec "ajudant a les persones que, d'una manera o altra, formen part del dia a dia "de la ciutat.





"És una de les sensacions més gratificants que he viscut mai. He estat una afortunada per poder presenciar l'evolució de la ciutat des d'una posició que m'ha permès participar de manera directa. Sense cap dubte, per a mi aquesta etapa ha suposat un somni fet realitat", ha afirmat.





Ha assegurat que ha centrat "tots els seus esforços" a millorar l'administració i que sempre ha volgut ser present als carrers dels barris barcelonins, i ha defensat que la tasca d'una síndica és la immersió en els problemes que sorgeixen a la ciutadania amb l'objectiu d'aportar solucions.





"Haver-me tancat en un despatx a esperar queixes, o no dedicar tota la meva atenció i treball i temps, hauria estat fallar en el compromís assolit amb les entitats que em van proposar, amb la confiança que també representava l'elecció unànime per part del consistori", ha sostingut.





SENSE COLORS POLÍTICS



Tot i que és conscient que el fet de supervisar l'activitat municipal pot generar una sensació negativa de fiscalització de la feina, tant en alts càrrecs com en els tècnics de l'Ajuntament, creu que "tothom ha tingut clar que l'objectiu de la Sindicatura és millorar els serveis municipals i que la ciutadania pugui gaudir dels seus drets amb una millor administració".





Ha recordat que els 11 anys al capdavant de la Sindicatura ha coincidit amb tres governs diferents i ha remarcat que ha estat una institució "independent i objectiva que atén a tota persona, col·lectiu o entitat que se senti ofesa per l'Ajuntament".





"Mai m'ha fixat en el color del grup polític municipal que ha estat al capdavant del consistori, ja que l'única cosa important per a mi ha estat la lluita per la defensa dels drets fonamentals de la ciutadania", ha assegurat.





Finalment, ha expressat que està molt satisfeta perquè "la Sindicatura avança i es consolida des de la seva creació el 2005" i ha desitjat tots els èxits -en les seves paraules- a Bondia i s'ha posat a la seva disposició per al que calgui.