Lleida programa els primers avortaments voluntaris de la seva regió sanitària

Clínica privada MiNovAliança de Lleida / @ MiNovAliança







La clínica privada MiNovAliança de Lleida, el primer centre autoritzat a la província per practicar interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques fins a la setmana catorze de gestació, té programades les primeres intervencions aquesta setmana.





La coordinadora del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i (ASSIR) de Lleida, Iolanda Florensa, ha assegurat aquest dimarts en declaracions als mitjans que les dones de la regió sanitària de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran poden triar avortar a la ciutat o en qualsevol altre centre de sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).





Per la seva banda, la directora de sector de la regió sanitària de Lleida, Maria Jesús Torrelles, ha valorat positivament la possibilitat de practicar avortaments quirúrgics voluntaris perquè ha estat un procés que "ha costat" perquè no hi havia fins ara cap clínica acreditada.





La Conselleria de Salut ha assegurat, en un comunicat, que amb la posada en marxa d'aquesta prestació aquest dilluns "se soluciona una qüestió d'accessibilitat i equitat territorial, que afectava les dones de les comarques lleidatanes a l'hora d'aturar voluntàriament la seva gestació".





Salut sosté que es tracta del mateix tipus de prestació que actualment ofereix el sistema de salut públic en altres centres del SISCAT, com el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Consorci Sanitari de Terrassa i el Consorci Hospitalari de Vic (Barcelona).