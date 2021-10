Goirigolzarri planteja l'excel·lència i la humilitat com a claus per a les empreses

@EP





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha situat l'excel·lència i la humilitat com les principals claus per a l'èxit d'una organització empresarial. Ho ha dit aquest dimarts durant la presentació del curs acadèmic d'Esade, en què també han participat el president del patronat de l'escola de negocis, Jaume Guardiola; el director general d'Esade, Koldo Echebarria, i el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep M. Garrell.





Goirigolzarri ha assegurat que una empresa que "pretengui ser excel·lent s'ha de configurar com un centre d'alt rendiment", amb un nivell d'exigència molt alt. Ha explicat que l'alternativa a l'excel·lència és el paternalisme, que ha definit com a "molt còmode a curt termini però letal en el mitjà i llarg termini", tant per a les empreses com per a les persones.





D'altra banda, ha destacat que les persones que formen part d'una organització han de tenir "grans dosis d'humilitat", ja que, segons ell, les empreses que es creïn excel·lents van lliscant per la rampa de la mediocritat.





Ha afegit que la "humilitat intel·lectual et fa estar obert a noves opinions", cosa que ha definit com a clau en un moment com l'actual.





IMPACTE POSITIU



Goirigolzarri ha demanat a les universitats que formen a persones "que tinguin un impacte positiu", és a dir, que siguin madures, amb criteri propi i convençudes que el futur no està escrit. Ha lamentat que la societat té "una creixent tendència al fatalisme, que és el contrari a l'assumpció de responsabilitat individual".





Per al directiu, els alumnes també han de sortir de la universitat sent conscients que "no pot demanar res que no estiguin disposats a fer" i que els dirigents de les organitzacions han de complir els codis de conducta que imposin en les seves empreses.





Finalment, ha subratllat que les universitats no poden "romandre al marge de la societat ni en paral·lel" i ha demanat que creixin en col·laboració amb el seu entorn proper, la seva comunitat, les organitzacions socials, les empreses i la ciutadania de la zona en la qual es troben.





NOU ANY ACADÈMIC



Garrell ha celebrat l'inici del nou curs acadèmic i ha mostrat la seva esperança que sigui "el curs en el qual es recuperi la normalitat" i la plena presencialitat a les aules.

Per la seva banda, Echebarria ha glossat la figura de Goirigolzarri i ha assegurat que les escoles de negoci com ESADE s'han adaptat als reptes actuals i que compten amb la capacitat d'anar en la mateixa direcció que va el món.





Guardiola ha explicat que aquest any Esade comptarà amb 1.734 alumnes, dels quals el 66% són internacionals i ha augurat que "els canvis en la societat exigiran a Esade satisfer els nous reptes amb un debat estratègic profund".