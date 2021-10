La Generalitat es compromet a millorar el benestar de totes les persones amb problemes de salut mental

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès a millorar el benestar emocional de totes les persones amb problemes de salut mental i el seu entorn fent efectiu el pacte nacional per a la salut mental, aquest dimarts al CaixaForum Barcelona en l'acte del 25 aniversari de la Federació Salut Mental Catalunya, que engloba 75 entitats a Catalunya, i també amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental diumenge que ve.





Aragonès s'ha compromès a seguir lluitant des de la Generalitat contra l'estigma perquè les persones afectades demanin ajuda i el seu entorn les acompanyi, i també ha dit que reforçaran l'atenció primària i incidiran en el sistema educatiu, a través del programa 'Salut i Escola 'per tal de fer un treball "des del punt de vista comunitari".





La presidenta de la Federació, Enriqueta Vidal, ha recordat que les entitats són indispensables per evitar fer polítiques públiques abstractes, ha demanat coordinació i un pressupost específic per a totes les conselleries de la Generalitat implicades en la salut mental -Drets Socials, Educació, Justícia i Salut, entre d'altres- i que aquesta "sigui la legislatura on es doni la volta per complet a la situació".





"MOLTS PLANS I POQUES ACCIONS"



"Moltes paraules, molts plans i poques accions", ha tancat la presidenta de la fundació, que ha sostingut que fa massa temps que hi ha molt patiment desatès i que el sistema té grans mancances, en les seves paraules.





Ha demanat suport per part de les administracions als projectes de les entitats, perquè la pandèmia de coronavirus "ha posat en primera pàgina la salut mental i ha evidenciat la fragilitat de sistema", mentre que ha reconegut la feina de totes les persones que han fet possible els 25 anys d'història de l'entitat.





Sobre el paper de les administracions, Aragonès ha defensat que necessiten la veu crítica de les entitats per avançar i innovar: "Tenim una bona base i hem de fer un salt endavant per posar la salut mental en el centre de les polítiques i en el centre de la vida", ha conclòs.





El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reconegut que el pressupost del departament en salut mental és del 5%, lluny del 8 o 9% dels països de l'entorn: "És en els pressupostos on es reflecteixen les prioritats i les accions", ha assumit Argimon.





Ha plantejat enfocar la salut mental des d'un punt de vista "holístic, que englobi no només la salut, sinó també el treball, l'educació, la justícia o l'oci"; una proposta que, al parer del titular de Salut, s'haurà de veure reflectit en el Pacte Nacional per a la Salut Mental.





25 ANYS DE LA FEDERACIÓ



Per la seva banda, la directora de Salut Mental Catalunya, Marta Poll, ha destacat que l'entitat ha crescut des de la seva fundació el 1996 -de sis entitats a 75-, que treballen per avançar cap a un model "que acompanyi millor a les persones, que aposti per la recuperació i l'empoderament, i garanteixi la protecció dels drets", objectius que també ha englobat en els reptes de futur.





Durant l'acte, l'activista del Club Social, Xavier Puig, ha pronunciat el manifest pel Dia Mundial de la Salut Mental 2021 que, sota el lema 'Salut mental en un món desigual', ha insistit en la necessitat de desplegar el pacte nacional per la salut mental anunciat pel Govern el maig de 2021- i ha recordat que l'atenció en aquest àmbit és un repte "antic, actual i futur".





També han assistit a l'acte la diputada i presidenta de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret (PSC); la directora de l'àrea de relacions amb entitats socials de la Fundació La Caixa, Joana Prats; i la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa (Barcelona Comú).





La Federació Salut Mental Catalunya engloba 75 entitats i dues coordinadores territorials a Lleida i Tarragona i Terres de l'Ebre i acull 9.800 socis amb més de 1.200 voluntaris.