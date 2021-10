Un brot de norovirus "altament contagiós" afecta 76 alumnes d'una escola de Caldes de Malavella

@EP





Un brot de gastronenteritis afecta 76 alumnes i dos monitors d'una escola de Caldes de Malavella (Selva). Segons apunta l'Agència de Salut Pública de Catalunya es tractaria d'un brot de norovirus, altament contagiós i la principal causa de brots de gastroenteritis aguda en el món.





Els afectats per aquest brot tenen tots simptomatologia lleu, ja que tenien dolor a l'abdomen, vòmits, mal de cap, diarrea mareig o febre. De tots els afectats, 65 alumnes es queden a dinar a l'escola i per això Salut Pública està analitzant les mostres d'aliments del menjador escolar per saber si el focus prové d'aquí. Tot i així, les investigacions estan obertes i encara no hi ha cap conclusió sobre l'origen del brot.





Fonts de Salut apunten que el norovirus és extremadament contagiós i pot afectar a persones de totes les edats. De fet, aquest virus és la principal causa dels brots de gastroenteritis aguda a nivell mundial. El contagi es pot produir ingerint un aliment que el contingui, bevent aigua contaminada o entrant en contacte amb superfícies que també hi hagi norovirus.





En aquest sentit, el brot detectat en una escola de Caldes de Malavella hauria afectat inicialment a 65 persones que s'haurien pogut infectar en el menjador escolar i posteriorment haurien contagiat a onze alumnes més a través del contacte interpersonal. També diversos familiars dels alumnes infectats han presentat símptomes de gastroenteritis aguda i, per tant, s'haurien contagiat a través dels alumnes.





Ara, les investigacions de l'Agència de Salut Pública es concentren en detectar quin ha estat el focus d'aquest brot. De moment, ja s'ha analitzat l'aigua del centre i el resultat ha estat negatiu. També s'estan analitzant les mostres d'aliments del menjador escolar per veure si és que hi havia algun ingredient en mal estat o alguna de les mostres estava contaminada per aquest virus.





Tot apunta, però, que l'origen de la majoria de casos és comú. De fet, 65 dels 76 alumnes contagiats es queden a dinar a l'escola i fa pensar que podrien haver-se infectat durant el temps del menjador escolar.





Mentrestant, Salut Pública ha demanat extremar els protocols sanitaris al centre escolar i la direcció ha avisat que intensificarà la desinfecció dels espais i la neteja de mans entre treballadors i alumnes de l'escola afectada.