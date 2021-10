La CEOE carrega contra el Govern de l'Estat per la Llei d'Habitatge: "És una distorsió total del que és la llibertat"

Antonio Garamendi @ep





El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrat aquest dimarts la seva "profunda preocupació" per l'acord assolit en el si del Govern de coalició per tirar endavant la Llei d'Habitatge, una de les condicions que havia posat Podem per donar suport al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2022.





Garamendi, en declaracions a la premsa a la seva arribada al South Summit 2021, ha criticat que, mitjançant aquesta nova Llei d'Habitatge, es vulgui "ingerir directament sobre la propietat privada".





"Les persones tenen dret a estalviar, i que l'Estat vingui ara a entrar en com has de gestionar el que ja has pagat i pel que estàs pagant impostos és una distorsió brutal del que és la llibertat i el dret a la propietat, reconegut en la Constitució", ha denunciat.





"Penso que per a Espanya, per a les persones, per als que tenen propietats, es toca la llibertat i això és molt preocupant i dolent. En alguns països, com Alemanya, això s'ha aplicat i no ha funcionat", ha afegit el dirigent empresarial.





Garamendi ha criticat a més que s'hagi vinculat aquesta nova norma als PGE del 2022. "Poc tenen a veure els pressupostos amb això. Què tenen a veure els pressupostos amb anar directament contra l'article 31 de la Constitució, que és el dret a la propietat? ", s'ha queixat el líder de la CEOE.





El dirigent empresarial ha advertit a més que això crea "inseguretat jurídica" i falta de confiança i ha assenyalat que el seu organitzaran analitzarà amb molta atenció la Llei d'Habitatge que vol aprovar el Govern.