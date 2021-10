Pau Gasol anuncia la seva retirada: "Volia acabar jugant i gaudint, no amb una lesió"

@EP





El pivot català Pau Gasol ha anunciat aquest dimarts la seva retirada del bàsquet professional, tancant una memorable carrera que l'ha mantingut més de dues dècades a l'elit i l'ha portat a sumar nombrosos èxits amb la selecció espanyola, el Barcelona i diverses franquícies de l'NBA com Los Angeles Lakers.





"Avui sóc aquí per comunicar-vos el que heu pogut anticipar, que em retiro del bàsquet professional. És una decisió difícil després de tantíssims anys, però meditada i cal canviar una mica de marxa. I també saber gaudir", ha anunciat Pau Gasol, durant la seva compareixença d'aquest dimarts al Gran Teatre de Liceu de Barcelona.





Pau ha resumit que la seva idea era retirar-se a les pistes, i ho ha aconseguit gràcies al FC Barcelona, amb el qual va acabar la temporada passada i guanyant la Lliga Endesa, i amb la selecció espanyola, la 'Família', en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020.





"NO VOLIA ACABAR AMB UNA LESIÓ"





"Volia acabar jugant i gaudint, no amb una lesió, crosses i operacions. Molt agraït als que heu contribuït a poder haver guanyat una Lliga més amb el Barça, equip en què vaig debutar amb 18 anys, i després jugar uns Jocs és una cosa molt especial. Mai he intentat mantenir-me, sinó ser millor. Sense posar-me límits ni deixar que ningú me'ls posés", s'ha sincerat.





Malgrat que podria allargar més la seva carrera, ha reconegut que ha arribat el moment límit, l'adequat per canviar de rol. "Parlàvem ahir amb 'Saras' (Jasikevicius) el buit que deixa una carrera professional com a jugador, i com saber afrontar aquest buit, aquest abisme. Porto anys preparant-me", ha reconegut.





I marxa content amb el que ha aconseguit. "Espero que em recordin com un jugador que ha gaudit, i que ho ha donat tot, i al final i no està malament jugar fins als 41 anys. Està molt bé, i estic molt content i agraït d'haver tingut la carrera que he tingut", ha manifestat.





EL TREBALL, EL PRIMER PER PAU





"La meva carrera ha sobrepassat tots els meus somnis i expectatives. M'he centrat a treballar, fer-ho el millor possible i veure fins on arribava. Sempre he estat molt exigent amb mi, el fet de conformar-me no ha anat mai amb mi. Això de debutar a l'NBA i ja està, com a molts els agradaria, no ", ha aportat, sincer, en aquest sentit.





"Quan ho dones tot, no t'ha de quedar cap espina clavada. No cal donar més voltes al que no s'ha pogut aconseguir. No penso en el que m'ha faltat o no he aconseguit, no és la meva mentalitat", s'ha sincerat.





Pel que fa al punt final de la seva carrera, al Barça, ha reconegut que va ser "una recompensa". "Va ser un regal que no esperava, de veritat. Feia anys que em preguntaven, em deien per què no acabar al Barça, però era a l'NBA. Però al final va succeir, i per això estic tan agraït al club, a Joan Carles, a 'Saras' i a Laporta. Vaig poder arribar a la final d'una 'final Four', llàstima que es va decantar per l'altre costat, i guanyar una Lliga al Palau contra el Reial Madrid. Un afortunat, en general" , ha apuntat.





Després d'anys donant el màxim, no volia arriscar-se, pel sol fet de seguir un any més a les pistes, a perdre la seva salut. "Ja tenia aquesta idea d'estar estirant el xiclet i amb un risc gran. Els doctors em deien que potser podia jugar, però que si em trencava només podria anar en bici o nedar, res més. I a mi m'agradaria ser actiu amb els meus fills. Després dels Jocs es va confirmar aquesta idea que tenia al cap de retirar-me, d'estar més a casa i fer altres coses, amb flexibilitat", ha assenyalat.





LA VIDA DESPRÉS DEL BÀSQUET





A partir d'ara, "més enllà de títols i medalles", creu que és important gaudir el moment i amb la gent que vol. "És el que faré d'ara endavant, ho he intentat sempre i seguir en això. Es tanca l'etapa de jugador però hi ha coses que continuen obertes, les opcions de continuar fent coses importants són moltes", ha afirmat.





"El preu de la grandesa és la responsabilitat ', em diuen. He intentat ser el millor possible. Si assumeixes aquest rol de líder, de gran, has d'assumir certes responsabilitats i això vull fer d'ara endavant, tornar a l'esport i a la societat el que m'han donat. Sigui com a membre de la Comissió d'Atletes del COI, com a assessor i ambaixador del Barça, o membre del CADE (Consell Assessor de l'Esport Català) o l'Acadèmia de bàsquet, on intento inculcar els valors que jo vaig tenir de nen", ha dit sobre el seu futur immediat.





En un acte emotiu, amb més de 50 convidats a la Sala Foyer de Liceu, Pau Gasol ha volgut acomiadar-se, i agrair, tant a la premsa, com a companys, entrenadors i a la seva família. Hi han estat presents, per exemple, Rudy Fernández, Felipe Reyes, Raül López i Joan Carles Navarro, a més del seu germà, i també membre d'aquesta 'Família' de la selecció, Marc Gasol.