En què consisteix el peatge per vinyeta que vol implantar el Govern central?

@EP





El Govern central planeja implantar un sistema de peatges a les carreteres secundàries espanyoles, així com en les autovies. En les últimes hores, el tipus de peatge que cobra més força és el de pagament per vinyeta.





Es tracta d'un sistema que ja fan servir en altres països d'Europa, com ara Portugal. I que consisteix a portar un adhesiu enganxat al parabrisa del vehicle que indica que s'ha pagat per utilitzar la carretera en qüestió. D'aquesta manera, no caldria que haguessin barreres com fins ara sinó que s'haurien d'instal·lar arcs amb càmeres per comprovar si l'etiqueta està o no en vigor.





Els usuaris haurien de pagar aquesta vinyeta per dies, de forma mensual o anual, segons elecció pròpia, per la qual cosa tindria cost fix i beneficiaria sobretot als que més usen el cotxe. O si fos com a Portugal, serien les càmeres de seguretat les que calcularien els quilòmetres recorreguts per cada vehicle i s'establirien d'aquesta forma una quantitat a pagar per a cada persona.





En països com Àustria o Suïssa ja s'utilitza aquest sistema i, en cas que una persona no porti adhesiu o la tingui caducada, s'enfronta a una forta multa econòmica.





Segons avança El Espanyol, el Govern central vol que aquesta mesura sigui presentada a finals d'aquest mateix any. D'aquesta manera, es podria implantar per a finals de 2023 o, com a molt tard, a inicis de 2024.