Els treballadors del Banc Sabadell faran vaga general aquest dimecres en protesta contra l'ERO

@EP - UGT Banc Sabadell





Els sindicats presents a la taula de negociació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) plantejat en Banc Sabadell han convocat aquest dimecres una vaga general per protestar contra del procés iniciat per la direcció de l'entitat i que contempla de moment la sortida de 1.730 empleats.





En concret, la vaga està convocada a la Corunya, Alacant, Almeria, Barcelona, Bilbao, Castelló, Eivissa, Las Palmas, Lleó, Madrid, Màlaga, Múrcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Sant Sebastià, València, Valladolid i Saragossa.





A més, hi ha una altra jornada de vaga el proper divendres, 8 d'octubre, a Alacant, Almeria, Barcelona, Bilbao, Castelló, Gijón, Eivissa, Lleó, Madrid, Múrcia, Pamplona, Sabadell, Sant Sebastià, Santiago de Compostel·la, Santa Creu de Tenerife i València.





La representació sindical també ha cridat els treballadors a realitzar una concentració, tant aquest dimecres com divendres, de 11.00 a 13.00 hores, davant l'Edifici Torre Sabadell a Barcelona.





Tant CCOO com la plataforma d'unió sindical que engloba UGT, Federació SIBS Sicam-Aprobas, Alta Sindicat, Quadres GBS i Intersindical, han convocat els treballadors a secundar els dos dies de vaga.





En concret, la plataforma sindical ha fet un "crida massiva" com a "mesura de pressió" a fi d'evitar l'ERO a l'entitat, i no ha descartat que s'ampliï el calendari de mobilitzacions.





PROPOSTA DEL BANC





En la seva última proposta, Banc Sabadell rebaixava a 206 les sortides previstes en l'ERO plantejat, passant de 1936-1730 afectats. En concret, 1.450 sortides es produirien en la xarxa d'oficines, d'elles, 1.025 serien llocs administratius i 425, gestors, 35 a les direccions territorials i 245 en serveis centrals.





A més, el banc millorava algunes de les seves propostes, a l'incloure en els col·lectius que puguin adherir-se a les mesures a tot el personal comercial de l'entitat, al temps que es mostrava favorable a incloure una quota màxima de 50 persones, si fos necessari en algun territori, de persones d'entre 50 i 55 anys.





La direcció de Sabadell també millorava la seva proposta de prejubilacions per a aquells treballadors amb, al menys, 15 anys d'antiguitat. El col·lectiu de treballadors majors de 58 anys, i fins als 62 anys, comptaria amb una prejubilació del 57% del salari anual --respecte al 55% proposat anteriorment per l'entitat--, mentre que els empleats que es prejubilin amb entre 56 i 57 anys tindran una prejubilació del 55% del salari --respecte el 50% passat--, amb un límit de 270.000 euros i descomptant atur i subsidis que es poguessin sol·licitar.





Per als menors de 50 anys i majors de 56 anys amb menys de 15 anys d'antiguitat, ha proposat baixes incentivades de 30 dies de salari, fins a un màxim de 20 mensualitats, al que se sumaria 2.000 euros per trienni complet. Anteriorment, l'entitat contemplava una indemnització de 27 dies per any treballat, fins a un màxim de 18 mensualitats.





Finalment, l'entitat acceptava la mobilitat funcional. En concret, davant la sortida permesa de gestors especialitzats, podran promocionar gestors bàsics o administratius.





REBUIG DELS SINDICATS





A la reunió celebrada dilluns passat, però, la representació legal dels treballadors, incloent-hi els sindicats CCOO i UGT, seguia reclamant a la direcció de Banc Sabadell que apliqués la voluntarietat en l'ERO.





A més, CCOO continuava insistint en reduir el nombre d'afectats en el procés, mentre que la plataforma sindical en el qual s'inclou a la UGT assenyalava que la proposta per escrit que Sabadell va fer arribar als sindicats plantejarien "condicions inacceptables" sobre forçositat i mobilitat geogràfica que "suposen una modificació substancial de les condicions de treball, cosa que de partida el banc no havia reconegut, fins i tot negant en intervencions al llarg de les sessions passades i que ara posa a sobre de la taula ".