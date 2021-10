Ángel Narro: "Santa Tecla era una 'influencer' del primer cristianisme i l'única dona considerada apòstol"

Ángel Narro és professor titular de filologia grega a la Universitat de València i acaba de publicar "Tecla de Iconio. La Santa ideal, un ideal de santa". Es tracta, segons les seves pròpies paraules, "d'una obra d'investigació escrita en un to àgil i senzill, amb l'objectiu de facilitar la divulgació, perquè tothom, fins i tot sense conèixer massa el camp d'estudi del cristianisme primitiu, pugui treure el cap i conèixer-lo".





En el llibre comparteix amb els lectors el resultat d'anys d'investigació sobre Tecla: santa, màrtir, "mite i heroïna cristiana". Santa Tecla és patrona de Tarragona i és potser en aquesta ciutat on més se sap sobre ella. Però per als que desconeixen de qui parlem, des Catalunyapress hem xerrat amb Àngel Narro perquè ens expliqui una mica millor qui va ser Santa Tecla, per què va ser una referent en el seu moment i el que podem trobar en el llibre que recentment ha publicat i en el que mostra amb detall la vida d'aquesta dona.







@ Àngel Narro







Pregunta: Per als qui no hagin escoltat parlar d'ella, qui és Santa Tecla d'Iconi?

Resposta: Tecla és un mite. Una dona la llegenda de la qual es forja en textos literaris, que acaba representant tot un seguit de valors que s'intentaven transmetre a les joves dones cristianes en el període de l'Imperi Romà. La podria definir com una heroïna cristiana, que experimenta una evolució molt interessant en el text en què apareix, els Hechos de Pablo y Tecla, un apòcrif del Nou Testament del segle II criticat i censurat per l'Església del moment. Allà comença sent una verge pagana, després es converteix, per això serà martiritzada, però la seva fe li garantirà certa protecció i la salvarà de successius martiris i acabarà aconseguint l'autorització de l'apòstol Pablo per predicar i convertir-se ella també en apòstol. De totes maneres, la virginitat sempre serà el seu tret més destacat.





Si no tinc mal entès, els únics textos en què es parla de Santa Tecla són els que acaba de citar: Los Hechos de Pablo y Tecla. És cert? Ha trobat més informació sobre ella durant la seva investigació?

Així és. Hechos de Pablo y Tecla és el primer i únic text sobre la seva vida. Al principi aquest text estava dins d'un altre major, Hechos de Pablo, però la història de Tecla es va fer tan popular entre les primeres comunitats cristianes que va començar a circular en solitari molt aviat. Després, als segles III-IV, apareixeran afegits a aquest text que amplien el final dels seus dies a la ciutat de Seleucia i que integren noves llegendes a la història i ja en el segle V l'anomenada Vida i miracles de Santa Tecla. Aquest últim text consta de dues parts. La primera una reelaboració una mica lliure de Hechos de Pablo y Tecla. La segona un recull de 46 miracles, la majoria curacions, que la santa havia realitzat en el seu temple de Seleucia, que era un centre de pelegrinatge a l'Antiguitat comparable, salvant les distàncies, al Lourdes modern. Tant els afegits finals de Hechos de Pablo y Tecla com la Vida i miracles de Santa Tecla són molt interessants perquè revelen l'evolució posterior del seu culte i afegeixen llegendes com la de l'estratagema dels metges de Seleucia per violar Tecla i prendre-li el seu poder curatiu perquè pensaven que era una sacerdotessa de la deessa grega Àrtemis i que, gràcies a la seva virginitat, era capaç de curar.





Per què ha decidit dedicar-li anys a estudiar-la? Què és el que més li interessava sobre ella o el que més li cridava l'atenció?

@Wikipedia - Bernard Gagnon - Llicència: CC BY-SA 3.0





Fonamentalment perquè crec que és una figura de primer ordre dins del món antic que, al menys en l'àmbit del nostre país, no ha rebut l'atenció necessària. La presència d'una dona en un context tan dominat per homes com el del primer cristianisme és molt significativa. A més, es dóna amb ella un fenomen únic: és l'únic personatge dels textos apòcrifs condemnats per l'Església primitiva que aconseguirà fer-se un lloc en el santoral cristià.

Santa Tecla és l'únic personatge dels textos apòcrifs condemnats per l'Església primitiva que aconseguirà fer-se un lloc en el santoral cristià.





Un cop acabada la investigació, amb el seu llibre sobre ella escrit i publicat, quins aspectes destacaria sobre Santa Tecla?

A més de tot el que s'ha dit fins ara, em semblen fonamentals dos aspectes: la creació del personatge i la seva influència posterior. En primer lloc, en els Hechos de Pablo y Tecla es fan servir paraules, expressions i escenes que relacionen la seva figura amb altres personatges de la tradició bíblica com Daniel, Maria de Betània o el mateix Jesús. En aquest sentit, l'escena més interessant probablement sigui la de la negació de Pablo, que remet a les cèlebres negacions de Pedro. En segon lloc, Tecla es convertirà en un referent per a la resta de santes de l'època tardo-antiga (segles V-VIII). En textos com els que compten les vides de les santes Macrina, Sinclética, Xantipa, Políxena o Eugènia es farà menció explícita a la importància de seguir l'estil de vida de Tecla. En altres textos, la seva influència serà menys palpable, però, si s'atén al detall, es veurà com en les actituds, la manera de pensar o les peripècies vitals aquests personatges es construeixen sobre el model de Tecla, per aquest motiu m'agrada sempre utilitzar el concepte de imitatio Theclae ("imitació de Tecla" en llatí) per posar nom a aquest fenomen. Aquestes dones santes seguiran el seu exemple, servint, al seu torn, d'exemple per a altres noies de la seva època amb Tecla sempre com un ideal a què aspirar.





Parlem de la primera màrtir femenina de la tradició cristiana. Va servir com a referent cultural per a la formació i l'educació de la dona en aquesta època i ha estat considerada per part de la crítica com un exemple de feminisme en el primer cristianisme. Quines similituds trobem entre el feminisme que ella defensava i la idea actual de feminisme?



La interpretació de Tecla com una líder feminista va sorgir amb molta força en els anys 80, a partir de certs estudis literaris nord-americans. No obstant això, aquesta visió és bastant anacrònica i es realitzava des d'una perspectiva moderna. Es basaven sobretot en la idea que Tecla, al rebutjar el matrimoni i convertir-se al cristianisme, s'alliberava d'un model de vida tradicional (el de la societat grecoromana) i podia convertir-se en una líder carismàtica, viatjar i convertir a molts. Tècnicament, això és cert, però al rebutjar el matrimoni, la seva elecció també implicava mantenir-se sempre verge i portar una vida ascètica, amb poc menjar, sense luxes i fins i tot allunyada de la societat, de manera que es sotmetia a una altra sèrie de valors, probablement nous per a la dona de la seva època, però que no deixaran de ser proposats per homes com ideals i controlats també per ells. D'altra banda, sí que és cert que en la seva història es reivindica certa presència de la dona en el primer context de l'expansió del cristianisme, sobretot a l'hora de convertir a altres dones. Al meu entendre, aquí és on sí es poden detectar certs ressons de realitat. Tecla representaria una excepció: una dona carismàtica en un món controlat i dominat per homes.





Podríem les dones d'avui dia, en cas de conèixer amb detall qui va ser, el que li va passar i el que va fer, tenir-la també com a referent?

Depèn dels valors de cadascuna, la veritat. Tecla representa certes virtuts que avui dia es relacionen amb certs posicionaments conservadors o, en tot cas, amb un estil de vida religiós. En realitat, quan es parla de personatges literaris com aquest i d'una antiguitat com la seva, és molt difícil trobar elements en els quals poder fixar-se per a la nostra vida a la societat d'avui.





@ Àngel Narro





Què trobaran els lectors en el seu llibre "Tecla de Iconip. La santa ideal, un ideal de santa"?

Descobriran a un personatge femení que els sorprendrà i de què probablement no hagin sentit parlar tant. Tecla va arribar fins i tot a ser considerada com apòstol. Això és una cosa única. Cap altra dona va arribar ni tan sols a acostar-se a aquest status. Es tracta d'una figura de primer ordre dins del cristianisme primitiu que va tenir una repercussió en segles passats gairebé a l'altura de la pròpia Maria, l'exemple de la qual per a la dona del carrer era molt més difícil d'imitar per raons òbvies. En el llibre es recullen uns deu anys d'investigació i moltes dades sobre la creació i expansió del culte a Tecla, amb un recorregut que portarà al lector per regions com Àsia Menor, Síria, Palestina, Egipte, Sicília, Gal·les o Tarragona. Fonamentalment s'han recollit els testimonis més importants sobre Santa Tecla en un període que abasta vuit segles, des del II, quan apareixen els Hechos de Pablo y Tecla, fins al VIII, tot i que també he fet alguna incursió en segles posteriors per parlar de fenòmens interessants com el culte a Tecla a la Tarragona medieval.





Es tracta d'una figura de primer ordre dins de l'cristianisme primitiu que va tenir una repercussió en segles passats gairebé a l'altura de la pròpia Maria







Què pretén aconseguir amb el llibre com a autor?

Avui dia hi ha un aspecte molt important relacionat amb la investigació acadèmica que cada vegada està gaudint de més atenció: l'anomenada "transferència de resultats", que consisteix en intentar transmetre els avenços científics en tots els camps del coneixement a la societat en general. Això és el que intento aconseguir amb el meu llibre: fer visible la meva investigació i posar en valor els nous elements descoberts en aquest camp. Per molta investigació que fem, si la gent no coneix el que fem, estem predicant al desert. A més, cal també reivindicar un tipus de divulgació investigadora i rigorosa, que fugi dels tòpics gastats i que no es quedi únicament en la superficialitat. El lector té dret a saber més. En un món com el nostre, en què hi ha un accés immediat a una quantitat ingent d'informació, és molt important que des de les universitats siguem capaços de fer comprensible el nostre treball al major nombre de persones possibles i que despertem l'interès per les llengües, la història, la cultura... Tot això forma part de la nostra identitat i és crucial conèixer-lo.





A qui va dirigit el llibre? Té alguna cosa que pugui incentivar una persona que de primeres no està interessada en la història o el cristianisme a llegir-lo?

El llibre va dirigit a un públic ampli. Es tracta d'una obra d'investigació, però està escrita en un to àgil i senzill, amb l'objectiu de facilitar la divulgació, perquè tothom, fins i tot sense conèixer massa el camp d'estudi del cristianisme primitiu, pugui treure el cap i conèixer-lo. En el llibre s'inclouen un gran nombre de textos originals grecs, llatins i coptes, que sempre he traduït perquè qui no coneix aquestes llengües pugui gaudir-ne en la seva pròpia llengua. Crec, a més, que pot interessar més i tot en llocs com Tarragona, on hi ha una gran tradició amb Santa Tecla com a protagonista. Els tarragonins coneixen bastant bé aquesta figura i les seves llegendes i amb aquest llibre descobriran l'enorme importància de la seva patrona i fins a quin punt la seva Santa Tecla era tota una influencer del primer cristianisme.