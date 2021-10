Yolanda Díaz serà la gran absent de la convenció de Podemos

@EP





Yolanza Díaz vol separar el seu nou projecte de Podemos, per aquesta raó no assistirà a la convenció amb la qual la formació vol ordenar les seves idees, segons Vozpópuli. Tot i que la informació oficial és que té un "compromís familiar ineludible" just aquell cap de setmana d'octubre, pel que de dijous a diumenge estarà fora de Madrid.





Però el mitjà citat assegura que els moviments de Díaz estan "molt calculats" per separar-se de Podemos i no barrejar el partit polític amb el seu nou projecte. De fet, la ministra de Treball va fer una cosa semblant a la commemoració del centenari del Partit Comunista. En aquesta ocasió, no va voler parlar des del faristol sinó que ho va fer des del seu propi seient.





L'objectiu de Yolanda Díaz seria aconseguir que els ciutadans sàpiguen que el seu projecte no és el mateix que el de Podemos. I que si la voten a ella, sàpiguen que no estan votant a la formació sinó a una cosa que és "més que això".





Per aquesta raó, tot i que ha estat formalment convidada a la convenció, la ministra no assistirà. Des del partit li han insistit perquè hi vagi, però no s'han pres malament la negativa de Díaz perquè respecten els seus compromisos familiars.





De fet, recorden que fa aproximadament un mes va assistir a l'edició asturiana de la seva universitat. Però cal assenyalar que en aquella ocasió no hi era present Pablo Iglesias i en la convenció si estarà: serà Pablo Iglesias qui tanqui el cicle de conferències.