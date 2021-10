"Aquel negrito del África tropical": un estudi rigorós sobre la colonització espanyola a Guinea

Tothom recorda aquella cançó publicitària que deia: "Yo soy aquel negrito del África tropical..." i que difonia les virtuts d'una beguda xocolatada. Una cançó que en l'imaginari hispà evocava l'única colònia que el nostre país va tenir a l'Àfrica negra, la Guinea espanyola, avui República de Guinea equatorial, de la qual gairebé ningú no se'n recorda excepte quan arriba alguna notícia de les excentricitats de Teodorín, el fill preferit del seu president vitalici, l'antic oficial de l'Exèrcit espanyol Teodoro Obiang Nguema. Guinea Equatorial ha suscitat l'interès de pocs investigadors i això malgrat que s'ha convertit en un dels primers productors de petroli del món. Fins en això vam tenir mala sort: no vam saber trobar-lo durant la nostra llarga presència en aquell país.









Fernando Ballano és autor d'una copiosa obra de temàtica africana i ha publicat un documentat assaig titulat "Aquel negrito del África tropical. El colonialisme espanyol a Guinea (1778-1968)"(Sial / Casa d'Àfrica) en el qual segueix una línia de pensament objectiva, distanciada i allunyada d'estereotips. "La història de Guinea -diu- a més del seu desconeixement, en el poc que es coneix, suporta molts errors, imprecisions i falsedats, sense entrar a valorar si són intencionades o no. També suporta molts tòpics i de vegades cau en el pur xafardeig". I en aquest sentit desqualifica amb freqüència apriorismes o falsedats que atribueix a certs historiadors com Ndongo o Nerín.





Recordem que Guinea Equatorial és un estat artificial format per dues entitats diferents tant per la seva composició ètnica, com per l'origen de la seva associació amb Espanya: les illes de Fernando Poo, avui anomenada Bioko, i Annobón, que van passar a Espanya en virtut de la seva cessió per Portugal al segle XVIII, i la zona continental o Riu Muni, que va ser fruit de l'acord hagut amb França a principis de segle XX; en Fernando Poo, els nadius pertanyen a l'ètnia bubi, amb presència dels anomenats "fernandinos" descendents d'emigrats dels països veïns i en general amb bona posició econòmica -l'home més ric de la colònia no era un espanyol metropolità, sinó un negre fernandino-, mentre que al continent són majoritàriament fang o pamues i minoritàriament ndowés o de platja, sent els fang, el col·lectiu més nombrós del país. A ells caldria sumar una població flotant, però molt important en l'època espanyola, de bracers nigerians, que treballaven a l'illa en règim de semiesclavitud per a esmenar-la, per diverses raons, manca de mà d'obra local.





La colonització espanyola, segons Ballano, va estar dominada pels finquers o propietaris de finques, en general espanyols, encara que també els havia de raça negra -Espanya cedia terrenys a la població autòctona que gairebé mai els conreava directament, sinó que els llogava a altres finquers- que van explotar de forma abusiva de la mà d'obra immigrada. Aquest fet posa en relleu una de les tesis principals de l'autor: que no hi va haver un racisme institucionalitzat, sinó més aviat un classisme que adjudicava a cadascú el seu estatus segons la seva situació econòmica. Encara que també és cert que un negre, tret que fos molt ric, sempre era això: un negre; i un blanc, encara que pobre, el més semblant a un aristòcrata. Encara que tals diferències s'esborraven a l'hora d'anar al llit...





D'altra banda, i a diferència de la majoria de les colònies, Guinea no va aportar cap benefici a Espanya, sinó molt a contra una despesa immensa per les subvencions que l'Estat atorgava al cacau i al cafè en forma de sobrepreu sobre la cotització internacional de tots dos productes. Una cosa que no beneficiava a la població autòctona, com es pretenia, sinó als finquers. A més, i malgrat tots els abusos que es van cometre, com en determinades èpoques el "treball forçat" o la forçada aculturació que van desenvolupar els missioners claretians, en molts aspectes oposada als costums locals -per exemple, en temes com la poligàmia i/o l'absoluta liberalitat sexual-, la colonització espanyola va tenir aspectes positius. Va crear uns serveis sanitaris i educatius que admetien una comparació indiscutiblement favorable amb la de la resta de colònies europees. A Guinea, ve a dir l'autor, es guanyaria diners, però a la colònia la mantenia el llunyà i sofert contribuent espanyol amb els seus impostos i pagant una xocolata i un cafè més cars. D'aquí que la seva independència no suposés cap trauma per al país, excepte per als finquers i per als bubis, temorosos que els fang majoritaris els dominessin, com així ha passat. És clar que tot hagués estat possiblement diferent d'haver descobert a temps el petroli...





En tot cas, i com diu Ballano, "la major víctima va ser el bracer, i sobretot l'estranger, de què gairebé ningú parla, aquell negret de l'Àfrica tropical que no és el guineà que molta gent pensa". I afegim pel nostre compte que, a sobre, Guinea ni tan sols està a l'Àfrica tropical com suggeria la cobla, sinó en la equatorial, que no és el mateix ...