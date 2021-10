Martín Blanco (Cs): "El Govern central perjudica la neutralitat del procés judicial de Puigdemont"

Nacho Martín Blanco, portaveu del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, ha concedit una entrevista a CatalunyaPress per valorar l'actualitat política. Com valoren des de la formació política el pacte entre el PSOE i Podem per aprovar els pressupostos? O la suspensió de l'extradició de Puigdemont? Prefereixen a Quim Torra o a Pere Aragonès com a president? A sota podreu trobar totes les respostes:





Com valoreu l'anunci del pacte entre el PSOE i Podem per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)?





Lamentem que el president del Govern d'Espanya hagi escollit com a socis a partits que no tenen cap sentit d'estat, que no tenen cap voluntat de perseguir el bé comú o l'interès general, sinó tot el contrari. Son partits que han mostrat obertament el seu menyspreu cap el nostre ordenament democràtic i això no pot comportar res bo pel conjunt dels espanyols. Quan els socis principals del Govern d'Espanya son partits com ERC o el PNB, l'interès general passa a un segon terme i prima l'interès de partit. Per tant, per nosaltres és una mala notícia.





Seria possible que Ciutadans se sumés a un pacte per aprovar els pressupostos?





Sánchez ho posa molt difícil. Posa molt difícil que Ciutadans, un partit responsable i amb sentit d'Estat, que apel·la a la igualtat entre els espanyols, es pugui sumar a un acord on és evident que el senyor Sánchez fa concessions als seus socis parlamentaris, que son un seguit de partits que tenen com a objectiu trencar la unitat, la igualtat i la llibertat dels espanyols en conjunt. Crec que Sánchez ha escollit, i ho ha fet pel bé propi i pel mal d'Espanya.





Nacho Martín Blanco / Redacció CatalunyaPress





És positiva la Llei de l'Habitatge que s'inclou al pacte dels pressupostos? Quina es la proposta del vostre partit per contenir el preu de l'Habitatge a ciutats com Barcelona?







Nosaltres sempre hem estat partidaris, aquí al Parlament de Catalunya, d'incrementar el parc d'habitatge públic i superar el problema incidint en l'oferta, sense limitar o restringir la llibertat dels tenidors. En el cas d'aquesta llei, se centren en els grans tenidors, però es tracta d'un concepte tan eteri que considerem que acabarà perjudicant a persones que no necessàriament són grans fons, ni persones amb perversos interessos ocults, ni fons voltors ni cap d'aquestes terminologies que tan agraden a l'esquerra.





A nivell estatal, s'ha tractat el tema del lloguer de manera populista, considerant que qualsevol persona que té una propietat és un enemic del poble i això per nosaltres es contrari a la nostra visió liberal de l'economia.





Com valoreu la detenció de Puigdemont i la suspensió de l'ordre d'extradició?





Nosaltres respectem totes les decisions judicials, siguin o no siguin sentències. De fet, nosaltres, a diferència d'altres, sí distingim entre una sentència, una interlocutòria, una decisió provisional, i una decisió definitiva. El que s'està intentant des del Govern de la Generalitat, des de l'entorn de Puigdemont i des del separatisme és presentar el que va passar a Sardenya com una victòria judicial. I no, no és una victòria, senzillament és el funcionament normal d'un sistema judicial multinivell. Una ordre d'extradició té unes vicissituds processals que nosaltres respectem, però estem convençuts que al final Puigdemont acabarà rendint comptes davant de la justícia. En un estat democràtic i de dret com el nostre, el més normal es que tothom respongui davant de la justícia. Puigdemont es un pròfug de la justícia amb moltes possibilitats d'acabar tenint el mateix judici que els seus companys d'actes.





El jutge Pablo Llarena es va equivocar demanant l'extradició abans que arribi la sentència del Tribunal de Justícia europeu?





No, i em guardaria molt de criticar una decisió judicial. Sóc un ferm convençut de la separació de poders i de la llibertat que tenen els diferents poders de l'Estat. El jutge Llarena actua amb autonomia del poder polític i per tant, evitaré fer judicis sobre les seves decisions. En tot cas, hi ha hagut un problema que ha provocat aquest malentès, que és bàsicament la interferència del poder executiu: quan l'Advocacia de l'Estat diu que les euroordres ja no estan vigents , tenim un problema, perquè el Govern d'Espanya intercedeix en el normal funcionament de les nostres institucions i perjudica la neutralitat del procés judicial de Puigdemont.





La no renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) pot afectar a la imatge de la justícia espanyola?





En primer lloc, m'agradaria reivindicar la independència dels jutges del nostre país. Però si que és veritat que, més enllà de que la nostra democràcia estigui molt ben valorada en tots els índexs internacionals, la intervenció política històrica sobre el sistema judicial ha estat molt perjudicial per la imatge del sistema. I el que ha fet el Govern d'Espanya, amb el seu projecte de reforma del CGPJ, per donar-li més pes als polítics alhora d'escollir els jutges, és un llast més.





La responsabilitat de no renovar el CGPJ es del Govern o de l'oposició?





Aquí hi ha dos grans responsables: els dos partits del bipartidisme. És evident que la posició del Govern evidència una voluntat d'intervencionisme absolut, i per tant ho posa molt difícil per a negociar. L'Executiu té més responsabilitat perquè té la iniciativa política, i si aquesta neix viciada d'origen, amb una pretensió d'incidir cada vegada més sobre el poder judicial, doncs fa molt complicat que la oposició pugui sumar-se a res. De totes maneres, tant el PP com el PSOE històricament han tingut la voluntat de tenir una incidència que no els pertoca en la elecció del CGPJ i per tant en els òrgans de Govern de la judicatura.





El PSC, ERC, Junts i la CUP volen reprovar a Vox per violar el Codi de Conducta del Parlament quan va relacionar la immigració amb la delinqüència. Us sumareu?





No ens hi sumarem i rebutgem aquesta pretensió, perquè va acompanyada d'un fariseisme molt habitual a la nostra comunitat. És el que Ferdinand Moun, un dels assessors de Margaret Tatcher, anomenava "asimetria de la tolerància". Vox ha fet unes declaracions que considero abjectes, però coses abjectes al Parlament ja n'he sentit massa i han vingut d'Esquerra, Junts, els Comuns o la CUP. Per tant, si hem de ser estrictes amb el Codi Ètic i fins i tot sancionar a un diputat per dir coses abjectes al Parlament, potser alguns ens quedaríem sols. Es molt perillós el precedent que els partits independentistes, acompanyats dels Comuns i el PSC, volen imposar, perquè es basa en el pensament únic i la criminalització d'un partit polític per a una determinada orientació política.





De totes maneres, no m'agrada gens el discurs de Vox relacionant delinqüència amb inmigració perquè es molt perillós, propi d'un discurs nacionalpopulista. Em preocupa aquesta apel·lació als sentiments més baixos de la gent, intentant presentar als estrangers com un enemic. I a més, no es tenen en compte les variables adequades. Quan es diu que entre els delinqüents que hi ha a Espanya hi ha un percentatge alt d'immigrants, a mi m'agradaria que qui diu això tingui present quin és el percentatge de persones espanyoles que comet delictes en circumstàncies semblats. S'han de comparar coses que puguin ser comparables, i no criminalitzar col·lectius senders per una qüestió purament ideològica.





Esteu a favor dels cordons sanitaris?





En absolut, ni com a partit ni personalment. No m'agraden i em semblen una de les pràctiques més antidemocràtiques que es poden produir.





I esteu a favor del pacte? Com veieu el que passa a països com Alemania, on després d'unes eleccions cap partit es planteja pactar amb la ultradreta?





Nosaltres sempre hem dit que el nostre ideal de política de pactes és amb els partits que tendeixen cap al centre, des de la dreta i des de l'esquerra. Per tant, pactem amb partits que tinguin un mínim de sentit d'Estat. Evidentment no podem pactar amb partits que defensen il·legalitats, que defensen saltar-se la Constitució. Rebutgem els pactes amb partits que són obertament contraris al marc constitucional, però partim d'una situació complicada, perquè el propi Govern d'Espanya pacta amb partits com Bildu o els independentistes catalans que rebutgen frontalment el nostre ordenament democràtic. El nostre ideal es difícil de consumar perquè el PSOE ha normalitzat en els últims anys a actors polítics com Bildu.





Us ha fet mal que el PP normalitzi a Vox?





Jo de cap de les maneres compararé mai Vox amb Bildu. Hi ha un seguit de partits polítics que poden tenir posicions més radicals, més extremistes, però que respecten la vida humana, i després està Bildu que ha estat el braç polític d'una banda terrorista. Jo no entro mai en equidistàncies entre Bildu i Vox perquè Bildu és una cosa abjecta0 i Vox és una altra cosa.





Vosaltres vau ser els líders de la oposició durant la passada legislatura i ara ho és el PSC. Com valoreu la feina que estan fent?





És francament millorable. Nosaltres vam fer una oposició clarament constructiva en polítiques reals que interessen als ciutadans de Catalunya, però a la vegada, amb una oposició ferma contra els excessos del separatisme. Nosaltres, defensant la neutralitat institucional, vam aconseguir que el senyor Torra acabés inhabilitat per la justícia. Considerem que el separatisme és un mal que pateix la societat catalana i que el nacionalisme, com deia Mitterrand, és la guerra. El nacionalisme el que pretén es dividir una societat per assolir els seus objectius polítics, i nosaltres combatem aquesta visió de la realitat catalana, mentre que el PSC no ho fa. Els socialistes catalans, llevat d'alguns moments històrics on han estat on havien d'estar, assumeixen freqüentment les premisses del nacionalisme. És evident que el PSC no és un partit separatista, però està intentant arribar a tota mena d'acords per tenir contents als seus socis parlamentaris a Madrid.





I qui us sembla millor com a president de la Generalitat, Quim Torra o Pere Aragonès? Junts o Esquerra?





Formen part de la mateixa cultura política. Els uneix una hispanofòbia galopant i un odi a tot el que és espanyol. Respecte a Torra i Aragonès, és com escollir entre Guatemala y Guatepeor, però sí que és veritat que Aragonès és un home amable, un home de formes més suaus. Torra, pels seus textos, és un home amb un marcat caràcter xenòfob, i Aragonès en el tracte personal és una persona afable. Té una virtut: quan estàs al faristol del Parlament i li dius coses que no li agraden, té la capacitat de mirar-te als ulls, i això es una característica que s'ha de valorar en un polític. Té una actitud més respectuosa que Torra.





Ciutadans ha aconseguit frenar la crisi que es va iniciar a Múrcia?





A Ciutadans hem passat per moments delicats últimament, però crec que tenim un sòl electoral molt més sòlid del que molts pretenen. Carlos Carrizosa, com a president de Ciutadans a Catalunya, ha imposat que tinguem molta presència al territori. Estem fent moltes visites i parlant amb molta gent perquè tenim la necessitat de tenir contacte amb les bases i si s'escau, aixecar la moral de la tropa. Veig a la gent animada, amb ganes de tornar a fer gran a aquest partit, la única proposta liberal que hi ha a Espanya.





Un partit de centre molesta a la resta de les forces polítiques d'Espanya?





A tot arreu el centre sempre ha tingut la dificultat de viure entre dues forces centrípetes que són la dreta i l'esquerra tradicionals, que sempre intenten reduir al màxim l'espai de centre. Jo crec que hi ha un espai de centre a Espanya i el volem ocupar en la seva totalitat. Per molt que molesti, nosaltres continuarem lliurant la batalla.