La policia allibera 25 dones obligades a prostituir-se a Barcelona

@EP





La Policia Nacional ha desarticulat una organització presumptament dedicada a l'explotació sexual de dones en pisos de cites de Sabadell, Ullastrell, Sant Andreu de la Barca (Barcelona) i Barcelona, segons han informat aquest dimecres en un comunicat.





La investigació va començar a principis d'any, quan agents de la comissaria de Sabadell (Barcelona) van tenir coneixement de l'existència d'un establiment de cites a la localitat que "podria estar utilitzant a dones víctimes de tràfic i explotació sexual", i van comprovar que algunes havien estat enganyades.





L'organització disposava d'una extensa xarxa de pisos de cites on les dones havien d'estar disponibles les 24 hores del dia, sense poder dormir ni descansar: les controlaven amb càmeres i "en moltes ocasions no se'ls pagava el salari acordat com a forma de càstig i imposició de control".





Aquesta organització criminal també presumptament obligava les víctimes a vendre substàncies estupefaents als clients, com cocaïna, marihuana, viagra i popper, "incrementant d'aquesta manera l'organització els seus beneficis".





ENTRADES I REGISTRES



La policia ha realitzat vuit entrades i registres en immobles, intervenint diferents quantitats de substàncies estupefaents i potenciadors sexuals, dues armes curtes de foc, una escopeta d'aire comprimit, una katana, nombrosa munició i 282.000 euros en efectiu, documentació i xecs, entre d'altres.





La investigació ha culminat amb l'alliberament de 25 dones i la detenció de 14 persones com a presumptes autores dels delictes de tràfic d'éssers humans, prostitució coactiva, tràfic d'estupefaents, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal.