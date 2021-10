Gortázar apel·la a la seguretat jurídica per mantenir la confiança dels inversors

@EP







El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que la preservació de la seguretat jurídica per conservar la confiança dels inversors a Espanya és "crítica" per al llarg termini i en l'escenari de recuperació econòmica.





Així ho ha recalcat en un esmorzar informatiu de la tribuna Fòrum Europa organitzat per Nova Economia Fòrum, en què ha apuntat que Espanya recuperarà el 2022 els nivells de PIB de l'any 2019, però tindrà llavors un endeutament més gran que, per reduir-se, requerirà que el país sigui "molt més productiu".





En aquest sentit, ha assenyalat que Espanya té una oportunitat amb els fons europeus, que han d'invertir, no només per pal·liar les necessitats, sinó per aconseguir un major creixement econòmic.





"Hem d'aconseguir que aquests fons s'inverteixin de la manera més adequada i hem d'aspirar a invertir-los molt bé. És un desafiament, són molts diners, hi ha un cert retard i aquest és el desafiament com a país, per a les administracions públiques primer i, després, per a tots els que podem ajudar ", ha assenyalat.





Segons ha explicat, els fons europeus estan facilitant el finançament d'Espanya, que té un alt grau de dependència del deute extern, el que fa necessari comptar amb seguretat jurídica.





"Mantenir aquesta seguretat jurídica, mantenir la confiança de l'inversor, és fonamental. És crítica per al llarg termini, perquè els necessitarem, ni que sigui per egoisme. Tenim aquesta dependència, ens agradi o no ens agradi, que el capital extern vegi a Espanya com un país per invertir i, per descomptat, amb la seguretat jurídica adequada ", ha avisat.





CAIXABANK PAGARÀ DIVIDEND EN METÀL·LIC



El conseller delegat de CaixaBank també ha defensat que el banc es troba en una situació de fortalesa que li permet reprendre el pagament d'un dividend en efectiu una vegada que el Banc Central Europeu (BCE) ha aixecat les restriccions, en línia amb el que estan fent els seus competidors.





Gortázar ha recordat que el consell d'administració de CaixaBank va anunciar que recuperaria per 2021 la política tradicional de pagar un dividend de el 50% del resultat en metàl·lic, si bé aquest any el 'pay out' es calcula sobre el benefici recurrent i no el total.





"Però sí que volem recuperar aquesta disciplina, necessària per a gairebé qualsevol empresa (llevat de les que estan en situació peculiar) i per descomptat per a una empresa com la nostra, de poder retribuir l'accionista", ha assegurat.





El directiu ha posat en valor que una part el dividend de CaixaBank va a tot els espanyols, a través de la retribució al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), una altra als accionistes particulars, una altra als fons de pensions que gestionen els estalvis de part dels espanyols i una altra a l'obra social.





"És un sa costum i una disciplina reprendre el pagament de dividend. L'entitat està en una situació de fortalesa en liquiditat i qualitat creditícia i no hi ha cap justificació per no fer-ho així", ha argumentat.