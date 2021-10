El Mag Lari titlla de "despropòsit" la investigació per presumpte odi en un programa de TV3

Mag Lari @ep





El Mag Lari ha dit aquest dimecres que la investigació de la Fiscalia per un presumpte delicte d'odi durant la seva intervenció en un programa de TV3 "és un despropòsit, és una bogeria".





Ho ha dit en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press després de la Fiscalia hagi obert una investigació per dir "Parlo en castellà, que així semblo més dolent" al programa 'L'Au Pair', en què el mag apareixia jugant amb dos nens.





Ha defensat que era humor: "Està basada en una cosa que els que som d'una generació entenem sense parlar. Vam créixer amb dues televisions, La 1 i La 2, i vèiem als mals parlant en castellà".





"És tan absurd haver d'explicar això! També puc entendre que tota la gent que no és de Catalunya això no ho entén", ha afegit a l'explicar el seu comentari.





Ha explicat que es és la primera vegada que li investiguen per un comentari a l'actuar i que es va assabentar de la investigació de la Fiscalia per xarxes socials, on ja va rebre "una allau d'insults que feia por" quan l'associació Parlem Espanyol va presentar la denúncia sobre el comentari i els responsables de el programa.





Lari està tranquil i creu que la investigació no anirà a més perquè no li veu recorregut: "Crec que és una campanya contra TV3, el que volen és fer soroll, igual ells mateixos saben que no anirà enlloc", ha valorat sobre la querella que ha donat peu a la investigació.





Aquest dimarts, fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) consultades per Europa Press han afirmat que no comparteixen el "plantejament" de la investigació.