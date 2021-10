Cantó assegura que la conquesta d'Amèrica va alliberar a milers de persones d'un poder "salvatge i caníbal"

El director de l'Oficina de l'Espanyol, Toni Cantó, ha defensat aquest dimecres que la conquesta d'Amèrica va suposar l'alliberament de milers de persones que estaven sota un poder "salvatge i caníbal" sent capaços de "matar en una sola cerimònia a 70.000 persones" .





Toni Cantó @ep





Així ho ha exposat Cantó durant la seva compareixença a la Comissió de Cultura a l'Assemblea de Madrid on ha acudit per retre comptes sobre els objectius i projectes de l'oficina que dirigeix. En la mateixa, ha sortit a col·lació la conquesta d'Amèrica, on creu que els espanyols no van ser "ni colonitzadors ni conqueridors", sinó alliberadors.





"Vull reivindicar amb orgull el llegat històric. No crec que siguem colonitzadors ni conqueridors, ni res semblant. Jo crec que quan Espanya va arribar a aquell continent va alliberar al continent. No la van conquistar, la van alliberar, perquè si no no és possible entendre com uns centenars van aconseguir alliberar tantíssims milers de persones d'aquest continent que estaven absolutament jutjats per un poder que era absolutament brutal, salvatge i fins i tot caníbal. eren capaços de matar en una sola cerimònia a 70.000 persones ", ha llançat Cantó.





Per això, ha insistit que Espanya els va alliberar d'allò i a partir d'aquí es va aconseguir crear "una història comuna, amb una llengua comuna i un llegat històric" de què diu que cal sentir-se "orgullosos".





"Em sento orgullós de la meva pàtria, del que va dur a terme l'església catòlica, d'aquest llegat i de tota la història. Entenc que els comunistes s'avergonyeixin del seu país però permetin-me estar a les antípodes del que vostès han pensat avui" , ha llançat a l'oposició.





En declaracions als periodistes després de finalitzar la comissió, Cantó ha explicat que en la seva Oficina es ficaran en aquesta "batalla cultural, com en diuen alguns", perquè se senten "orgullosos" d'aquest alliberament amb la qual els pobladors d'aquell lloc els ajudar a dur-la a terme.





Per això, ha recordat que van ser els primers a celebrar els matrimonis mixtos, obrir universitats i dir que els indígenes tenien els mateixos drets. "Si es compara amb els EUA ens podem sentir orgullosos", ha conclòs.