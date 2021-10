Accepta 6 mesos de presó per mantenir el seu gos en estat deplorable, sense atenció i lligat pel coll

@ep





Un veí de Piloña ha reconegut aquest dimecres que va mantenir el seu gos en estat deplorable, sense atenció i lligat pel coll amb una cadena d'acer que va arribar a incrustar-se sota la pell, i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó i la prohibició de tenir animals o exercir una professió que tingui a veure amb ells durant 2 anys.





La vista oral estava assenyalada aquest dimecres al Jutjat penal nombre 1 d'Oviedo, tot i que el reconeixement dels fets per part de l'acusat ha evitat el seu desenvolupament, segons ha informat la Fiscalia de el Principat d'Astúries.





El 29 de desembre del 2018, a Infiesto, va ser recollit un gos que es trobava deambulant, desatès i ferit. Tenia adherida a coll una cadena de baules, de manera que es va portar a una clínica veterinària, on se li van prestar les cures necessàries per a la seva curació. Les despeses van ser abonats per l'Associació Protectora d'Animals d'Orient.





L'animal era propietat de l'acusat, nascut el 1972, qui el tenia sense microxip, sense cartilla sanitària i sense prestar-li atenció veterinària, en una caseta en estat deplorable a uns 200 metres del seu habitatge. El tenia lligat pel coll amb una cadena fixa de baules d'acer, que se li va incrustar sota la pell de la regió cervical dorsal a causa de l'excessiva pressió exercida pel metall sobre els teixits tous.





La ferida estava ulcerada i infectada. A més, tenia hipotricosis i eritema associat al llarg de tota la circumferència de coll, conseqüència de la fricció exercida per les baules restants. El gos va romandre lligat amb la cadena i ferit durant força temps, donades les lesions que presentava.





L'animal va aconseguir escapar, o va ser alliberat, o abandonat, unes tres setmanes abans de la data en què va ser trobat. Per retirar-li la cadena va ser necessari emprar una cisalla i la sedació profunda de l'animal.





Els fets van ser considerats constitutius d'un delicte d'animal domèstic o amansit de l'article 337.1 a) de el Codi Penal. En concepte de responsabilitat civil, l'acusat indemnitzarà a l'Associació Protectora d'Animals d'Orient amb 413,91 euros per les despeses veterinaris, així com amb la quantitat que s'acrediti en execució de sentència per les cures dispensats a l'animal.