El Nobel de Química reconeix als impulsors de la construcció molecular

L'alemany Benjamin List i el nord-americà David MacMillan han obtingut el Nobel de química 2021 per una nova eina necessària per a la construcció molecular: l'organocatàlisi.





Segons la sentència de l'Acadèmia Sueca de Ciències, aquesta tècnica ha tingut un gran impacte en la investigació farmacèutica i ha fet que la química sigui més ecològica.





Moltes àrees d'investigació i indústries depenen de la capacitat dels químics per construir molècules que puguin formar materials elàstics i duradors, emmagatzemar energia en bateries o inhibir la progressió de malalties. Aquest treball requereix de catalitzadors, que són substàncies que controlen i acceleren les reaccions químiques, sense arribar a formar part del producte final.





Per exemple, els catalitzadors dels automòbils transformen les substàncies tòxiques dels gasos d'escapament en molècules inofensives. Els nostres cossos també contenen milers de catalitzadors en forma d'enzims, que cisellen les molècules necessàries per a la vida.





Per tant, els catalitzadors són eines fonamentals per als químics, però els investigadors van creure durant molt de temps que, en principi, només hi havia dos tipus de catalitzadors disponibles: metalls i enzims.





El 2000, Benjamin List (director de l'Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, especialitzat en investigació química sobre catàlisi) i David MacMillan (professor a Princeton), independentment entre si, van desenvolupar un tercer tipus de catàlisi. Es diu organocatàlisi asimètrica i es basa en petites molècules orgàniques.





"Aquest concepte de catàlisi és tan simple com enginyós, i el fet és que moltes persones s'han preguntat per què no ho pensem abans", diu en un comunicat Johan Aqvist, president de el Comitè Nobel de Química.





Els catalitzadors orgànics tenen un marc estable d'àtoms de carboni, a què es poden unir grups químics més actius. Aquests sovint contenen elements comuns com oxigen, nitrogen, sofre o fòsfor. Això vol dir que aquests catalitzadors són tant ecològics com econòmics de produir.





La ràpida expansió en l'ús de catalitzadors orgànics es deu principalment a la seva capacitat per impulsar la catàlisi asimètrica. Quan es construeixen molècules, sovint ocorren situacions en què es poden formar dues molècules diferents, que, a l'igual que les nostres mans, són la imatge especular de l'altra. Els químics sovint només voldran un d'aquests, particularment quan produeixen productes farmacèutics.





La organocatàlisi s'ha desenvolupat a una velocitat sorprenent des de 2000. Benjamin List i David MacMillan segueixen sent líders en el camp i han demostrat que els catalitzadors orgànics es poden utilitzar per impulsar multitud de reaccions químiques.





Usant aquestes reaccions, els investigadors ara poden construir de manera més eficient qualsevol cosa, des de nous productes farmacèutics fins molècules que poden capturar la llum en les cèl·lules solars. D'aquesta manera, els organocatalitzadors estan aportant el major benefici a la humanitat, segons el comunicat de l'Acadèmia Sueca.