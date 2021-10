Ferran Reverter: "El Barça destinava un 33% a comissions malgrat que el més habitual és el 5%"

@EP





El CEO del FC Barcelona, Ferran Reverter, ha comparegut a partir de les 12:00h d'aquest dimecres a l'Auditori 1899 per fer públic els resultats de l'esperada 'Due Diligence'. Després d'avançar que trobar documentació ha estat difícil "a causa del canvi de juntes", ja que "hi ha hagut certa rotació i s'han esborrat alguns mails", Reverter ha informat que s'han "analitzat els resultats, el tancament de la temporada 18/19, de la 19/20" i han "emfatitzat en la situació del club al març", arribant a la conclusió que hi havia "un patrimoni negatiu".





Per aquesta raó, el CEO del Barça ha afirmat que la seva junta "ha elaborat un pla de viabilitat estratègic per salvar el club, pagar les nòmines etc". En aquesta línia, ha explicat que "un dels objectius era transformar el deute de curt a llarg termini".





D'altra banda, ha explicat que "les instal·lacions del club estan molt deteriorades, al Camp Nou comptava amb més de 900 patologies que feien inviable obrir l'estadi en la fase final de la temporada passada". En aquest sentit, ha continuat: "S'esperava acabar el Camp Nou el 2021 amb un pressupost de 600 milions d'euros. S'han acabat 35 estadis a Europa amb un pressupost mitjà de 900 milions d'euros, de manera que la xifra inicial era inviable".





A més d'això, Ferran Reverter ha explicat que "hi ha una reducció gradual del resultat neo i del flux de caixa operativa. Hi ha una sèrie de resultats històrics impactats per operacions no recurrents: la venda de Neymar, l'operació Cillessen-Net i la d'Arthur-Pjanic. Si aïllàrem aquestes tres operacions, les despeses haurien crescut exponencialment fins a un 55%. Abans d'iniciar la seva obra més important de la història (l'Espai Barça), el club ja perdia diners".





I ha afegit que "hi ha hagut pagaments injustificats a periodistes que han sortit des del club i des de la Confederació de Penyes".





PER QUÈ EL BARÇA PERD ELS DINERS?





"L'increment salarial en un 61% és una de les causes de per què el Barça perd diners, així com les despeses de gestió a un 58%, la despesa financera augmenta sis vegades més. El Covid també va tenir un cost de 43 milions d'euros en 2019/20 i de 65 milions d'euros en la temporada 2021/22. L'impacte del Covid s'entén amb la falta de ticketing, de la venda de marxandatge, de gires... sumat amb el que el club s'estalvia amb els ERTEs en les despeses de personal i de gestió. Però encara que no hi hagués hagut Covid, el Barça hauria tingut pèrdues", ha exposat.





"La massa salarial, si no fos per nosaltres, seria de 835 milions d'euros, un 108% dels ingressos del club. Les causes van ser les incorporacions de tres dels cinc fitxatges més costosos de la història del Barça. També els contractes nous i renovacions de la plantilla amb salaris creixents, que van equivaler a 47 milions d'euros diferits. Va haver-hi d'un 20% a un 33% destinat a comissions, quan l'habitual ronda el 5%", ha comunicat.







QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES?





Dit això, Reverter ha exposat les conseqüències de tot el fins al moment citat: "Les conseqüències són clares: un model esportiu no sostenible, amb tan sol un jugador de La Masia consolidat en el primer equip, una massa salarial disparada, sent la més alta del mercat, un increment del deute i la dificultat per trobar sortida als nostres jugadors".





"El Barça compra i anticipa moltes vegades, per cobrar la venda a llarg termini, el que implica un cost financer molt elevat. Passem d'un increment de 159 milions de deute a la temporada 2017/18 a 673 milions d'euros el 17 de març de 2021, sense passar per l'assemblea. Això denota una manca de planificació financera. Tenim la sensació que quan es fitxaven jugadors, no sabien si es podrien fitxar, com el cas de Griezmann, amb el qual es va anar a buscar un crèdit de 85 milions d'euros per sufragar el cost. O el de Coutinho, amb 16,6 milions més de cost financer".





LA SOLUCIÓ







"Ens vam trobar un patrimoni negatiu i hem definit un pla de viabilitat financera, pel que ens han donat un crèdit que ens fa guanyar en credibilitat de la marca Barça. També hem implementat les mesures de l'estalvi rellevants, amb la reducció de la despesa en massa salarial de 155 milions d'euros, renegociant contractes i apostant per la Masia. D'altra banda, hem canviat de curt a llarg termini el deute del club amb un crèdit de 595 milions d'euros amb un tipus d'interès d'1,98% a deu anys. Finalment, hem invertit 1,8 milions d'euros en solucionar patologies del Camp Nou i la renovació de camps deteriorats de la Ciutat Esportiva".







"Tenim un deute de de 1.482.000 d'euros i tenim un actiu de 1.031 milions d'euros. El Barça és un club resilient per naturalesa, ha estat a punt de desaparèixer en moltes ocasions i sempre ha sortit endavant, fins i tot, més fort. Aquesta junta té un pla amb credibilitat, que ha estat comprat pels inversors per refinançar el deute. Hem de buscar l'excel·lència esportiva, mèdica, nutricional. L'Espai Barça és crucial per a la nostra economia. També haurem de buscar nous ingressos, focalitzant-nos en els nostres fans i interactuant amb ells (tokens, NFTs, eSports ...). el Barça tornarà a tenir els millors jugadors del món aquí, no a cinc o deu anys, abans. Si fem tot això i apliquem els valors del club, el Barça tornarà al lloc que es mereix".







"Messi ha estat el millor jugador de la història. Estem fent un seguiment del que pot comportar econòmicament la seva sortida. Hi ha hagut un increment en la venda de les samarretes de Memphis i De Jong. Hem de seguir sent capaços d'aixecar grans sponsors. La marca Barça és molt forta. A dia d'avui, anem bé, a mitjà termini, hem de seguir treballant".