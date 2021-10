Detinguda una indigent per matar una altra d'un cop de puny a un carrer de Centre de Madrid

Policia Municipal de Madrid @ep





La Policia Municipal de Madrid ha detingut una indigent de 42 anys per matar fa uns dies a una altra d'un cop de puny al cap en un carrer de el centre de la capital a plena llum del dia, ha informat una portaveu del Cos Local.





Els fets van passar dissabte a les 16.15 hores entre els carrers Pau i Borsa, al centre. Un patrulla va ser requerit pels vianants perquè hi havia una dona inconscient a terra. Quan van arribar els agents van veure a una persona a terra amb una ferida al cap que respira però no reacciona als estímuls, sagna abundantment per la boca i el nas.





Fins al lloc va acudir una ambulància del Samur-Protecció Civil, que va assistir a la dona, que presentava un traumatisme cranioencefàlic sever. Després de ser estabilitzada i intubada, va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on va morir poc després per la gravetat de les ferides.





Una testimoni dels fets va manifestar als agents que va ser una altra indigent la que va agredir la víctima, que va ser detinguda. L'arrestada es trobava asseguda en unes escales a pocs metres de la persones a terra, alterada i èbria. A l'ésser interrogada pels agents, es va reconèixer com a autora material dels fets. Ha assenyalat que la víctima, que era amiga seva, li va pegar un cop de peu per l'esquena i que ella reacció amb el mortal cop de puny a la cara.





Els policies han sol·licitat els enregistraments de les càmeres de seguretat per a comprovar aquesta versió del que ha passat. L'agressora ja ha estat posada a disposició judicial acusada d'un presumpte delicte d'homicidi imprudent.