Xina tindrà "capacitat d'envair a gran escala" el 2025, adverteix Taiwan

Xi Jin Ping, president de la Xina @ep





El ministre de Defensa taiwanès, Chiu Kuo Cheng, ha assenyalat aquest dimecres que la Xina tindrà "capacitat per envair Taiwan seriosament el 2025", i ha apuntat que la situació de tensió actual és "la més difícil" en 40 anys.





El ministre ha manifestat que l'Exèrcit xinès ja seria capaç d'envair l'illa ara, però que tindria "un alt cost" que ja seria menor en 2025, sent així possible una "agressió a gran escala", informa l'agència taiwanesa CNA.





És per això que el Ministeri de Defensa ha destinat el 64 per cent del seu pressupost d'aquest any als sistemes de defensa, així com a desenvolupar míssils supersònics per tal d'estar "preparat" i poder contrarestar les amenaces xineses.





Aquestes declaracions des de Taiwan es produeixen després que en els últims dies el Govern de Taiwan hagi denunciat la presència de 56 avions militars xinesos sobre el seu espai aeri, un rècord diari després que dilluns es comptabilitzaran gairebé cent incursions.





Davant d'això, les Forces taiwaneses van emetre una sèrie d'advertències per ràdio i van activar el sistema antiaeri per supervisar aquestes incursions, segons ha explicat el Ministeri de Defensa.





Així, la presidenta de Taiwan, Tsai Ing Wen, ha alertat de les "conseqüències catastròfiques" que podria comportar que l'illa caigui completament en mans de la Xina i ha assegurat que defensarà el territori i la seva democràcia davant la creixent agressivitat del gegant asiàtic.





De la mateixa manera, el 'premier' taiwanès, La seva Tseng Chang, ha alertat d'una greu violació de la "pau regional" i ha assenyalat que Taiwan ha de romandre alerta en tot moment davant aquest tipus d'activitats.





Aquest mateix dimarts, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat que donarà continuïtat a la seva Llei de Relacions amb Taiwan, que li permet intercanvis comercials amb l'illa.





Per la seva banda, des del Govern xinès han recordat que els Estats Units "s'ha d'atenir estrictament a el principi d'una sola Xina, acatar tres comunicats conjunts i tractar amb cautela els assumptes vinculats a Taiwan".





"Cal que els Estats Units deixi de donar suport a les forces separatistes que es manifesten a favor de la independència de Taiwan i que doni passos concrets per salvaguardar la pau i l'estabilitat en l'estret de Taiwan", ha subratllat la portaveu de Ministeri d'Afers exteriors xinès, Hua Chunying.