Un exmonitor d'un institut de Lleida accepta un any de presó per enviar fotos sexuals a alumnes

Un exmonitor de l'institut Samuel Gili i Gaya de Lleida ha reconegut aquest dimecres dos delictes d'abús sexual i ha estat condemnat a un any de presó i a un de llibertat vigilada per crear un grup de WhatsApp amb una estudiant de 15 anys i una altra de 16 a l' que enviava fotos seves despullat i comentaris de caràcter sexual.





L'home, de 41 anys, ha reconegut els delictes en el judici de conformitat celebrat al Jutjat penal número 1 de Lleida i ha sol·licitat la suspensió de la pena, per no entrar a la presó.





La suspensió de la pena ha estat acceptada pel jutge al no oposar-se ni la Fiscalia ni l'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (Ampa), que es va presentar com a acusació particular.





12 ANYS CONTRACTAT





L'acusat feia 12 anys contractat per l'Ampa com a bibliotecari i va ser detingut el 2018 després que les alumnes comuniquessin a l'institut que havien estat víctimes d'assetjament i la direcció ho denunciés als Mossos d'Esquadra.





En declaracions als mitjans després del judici, l'advocat de l'acusació, Enric Rubio, ha mostrat la satisfacció de l'Ampa "per la sentència condemnatòria per uns fets molt greus que va cometre un senyor contractat perquè fes de bibliotecari a l'institut".





"Uns fets d'aquesta índole són absolutament intolerables i més quan es comentin amb menors de 16 anys", ha remarcat l'advocat, que ha insistit que l'Ampa el que volia era un acte de justícia.





"Hem considerat que és oportú el reconeixement de la culpa i a canvi una rebaixa de la condemna. A més, ha sol·licitat la suspensió per no ingressar a la presó i nosaltres hem estat conformes", ha afirmat.





La Fiscalia demanava inicialment tres anys de presó per dos delictes contra la llibertat sexual a l'extreballador de l'Ampa, que va ser acomiadat dos dies després d'haver estat detingut.