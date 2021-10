BNEW2021: El transport viurà una gran transformació d'aquí a l'any 2030

Aquest dimecres s'ha celebrat un dels nombrosos actes del Barcelona New Economy Week (BNEW), centrat en la nova economia i la mobilitat, concretament sota el títol "Impulsar la mobilitat del demà: un full de ruta global cap 2030".





Cinc ponents experimentats han estat els encarregats d'explicar com s'aborden els desafiaments globals, com ara el canvi climàtic, a través de la nova mobilitat, que segons han exposat "estarà pensada per i per als ciutadans, amb el transport com un dels sectors que viurà una major transformació d'aquí a l'any 2030".





David Moncholí, Manuel Valdés i Laila Hareb @Catalunyapress





LAILA HAREB: "EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT HAN DE TREBALLAR JUNTS PER OFERIR UN BON SERVEI"





Laila Hareb, CEO d'Alive Group i experta amb més de 30 anys treballats en el sector del transport aeri internacional, ha estat la primera a intervenir a l'acte. Ha explicat durant la seva intervenció que "el mercat està canviant i el comportament dels passatgers també". Per això, considera que el més important és entendre tot el que està passant i que el sector públic i privat "treballin junts per oferir un bon servei als passatgers".





Laila Hareb - @CZFB





En aquesta línia, ha posat de manifest l'actual competència que hi ha entre tots dos sectors. Per exemple, entre uber i els serveis del govern. Però ha destacat que tots tenen la mateixa finalitat: seguir innovant per oferir un servei de millor qualitat. Així doncs, ha insistit que "la millor forma de fer-ho és en cooperació".





DAVID MONCHOLÍ: "LA MOBILITAT NO TÉ SOLUCIÓ PERÒ HI HA MOLTES SOLUCIONS PER A LA MOBILITAT"





David Moncholí Badillo, director de Mobilitat i transport a IDOM, i que ha liderat molts projectes sobre mobilitat en els últims 20 anys, ha estat el següent a participar. Per a ell "ens trobem en un moment vital i determinant pel que fa al que succeirà d'aquí a 2030".





David Moncholí - @CZFB





Així, ha recordat que "entre els anys 50 i 80 es planificava el trànsit i es feien servir cotxes". Després va aparèixer el concepte de mobilitat sostenible, amb el qual es van adonar "que la unitat de mesura és la persona, no són els vehicles" i llavors van començar a pensar en "viatgers de transports públics, vianants etc".





Més o menys el 2010, Moncholí ha assenyalat que es van adonar que "cal pensar en l'entorn urbà" i després d'això, van arribar els "disruptors de mobilitat". En aquesta línia, Moncholí ha comentat que van aparèixer els vehicles elèctrics, que són sense emissions i sense sorolls. Però afirma que s'ha de tenir en compte que, tot i que solucionen uns problemes, tenen altres: "Aquests cotxes també congestionen perquè ocupen espai".





David Moncholí, Manuel Valdés i Laila Hareb. Juan José Pocaterra en pantalla i el moderador, Alain Jordà - @Catalunyapress





Moncholí considera que "un possible full de ruta seria reservar ja, ara, l'espai que es necessitarà més endavant. Perquè l'urbanisme autònom -que ell veu com el futur- consisteix a dissenyar la ciutat perquè els algoritmes no ens governin. Planificar el transport públic pot semblar obsolet, però aquest ha de ser l'espina dorsal troncal de la mobilitat a la nostra ciutat. I després, potser fora de les ciutats, aprofitar la mobilitat compartida".





Per això, de cara al futur ha exemplificat que es vol "acabar amb la tendència de l'ús indiscriminat del vehicle privat i es faran de pagament les infraestructures". Per a ell, és important tenir clar que "podem ordenar i dissenyar la mobilitat que volem, no la que ens vagin a imposar".





JANA HELDER: "COMPTAR AMB LA OPINIÓ CIUTADANA ES FONAMENTAL"









Jana Helder. @catalunyapress





Jana Helder, de Bable Smartcities, ha opinat que aquests canvis seran acceptats per la gent. Encara que també creu que "aquests canvis s'han d'implantar primer amb un període de prova, per veure quins agraden més i quins menys".





De fet, opina que "comptar amb l'opinió ciutadana és una cosa fonamental". Ho és, diu, "el treballar junts des de l'inici". I és que pensa que "encara que sigui una mica més lent, a llarg termini portarà més beneficis".





MANUEL VALDÉS: "CADA DIA ES CONSOLIDA MÉS LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA"





Una mica en aquesta línia ha anat el discurs de Manuel Valdés, sotsdirector de mobilitat i infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona. Valdés ha assegurat que "cada dia es consolida més la participació ciutadana en tot el procés de millora de la mobilitat". Ha afirmat que "davant de qualsevol implantació, se'ls escolta perquè s'intenta donar el millor servei possible".





Manuel Valdés - @EP





A més d'això, ha informat que volen treballar per "generar possibles desplaçaments en temps raonables que es conjuguin amb una reducció d'aspectes negatius, com ara la contaminació, l'espai que el transport ocupa o la sinistralitat".







En aquesta línia, ha explicat que "estem evolucionant en una connexió interurbana i en deu anys estarem amb connexions importants de persones i mercaderies gràcies al corredor mediterrani". A més, ha destacat que, pel que fa als autobusos, "fa deu anys no teníem aquestes línies que cobreixen de forma eficient qualsevol desplaçament a la ciutat". Però encara es vol millorar més, per això ara treballen "en un sistema d'autobusos de proximitat, sota demanda, en barris".





JUAN JOSÉ POCATERRA: "EL BIG DATA AJUDA A VEURE PROBLEMES QUE EREN INVISIBLES"





Finalment, Juan José Pocaterra, cofundador de VIKUA, ha explicat que "el poder que té la big data per evolucionar el sistema públic és crític per entendre com evolucionar els sistemes de mobilitat massiva. El Big Data està permetent identificar variables que abans eren invisibles i que augmenten l'ús del transport públic".





Juan José Pocaterra - @CZFB





Gràcies al Big Data han descobert, per exemple, que "a Barranquilla hi ha persones que no fan servir el Transmetro a la nit perquè no s'ha modernitzat la il·luminació i consideren que les xarxes de transport no són fiables en hores nocturnes". Així doncs, opina que cal "veure on s'està fallant i on col·locar els recursos per millorar".