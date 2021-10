El preu del gas es dóna la volta i baixa després d'anunciar Putin que Rússia ajudarà a estabilitzar el mercat

Els preus dels futurs de el gas, que en només dues sessions havien disparat la seva cotització un 60%, es donaven la volta bruscament i cotitzaven amb caigudes superiors a el 7% en els contractes del mes de novembre, després que el president rus, Vladímir Putin, hagi defensat el paper del seu país com a proveïdor "fiable" i la disposició de Rússia a col·laborar en l'estabilització dels mercats.





Vladímir Putin @ep





D'aquesta manera, els contractes de futurs europeus de gas (TTF holandès) per a lliurament al novembre, de referència per al Vell Continent i que durant el dia havien pujat més d'un 25%, fins a un rècord de més de 161 euros per megawatt, cedien després de les declaracions de el president rus més d'un 7% i cotitzaven en al voltant de 107 euros, després d'arribar a baixar fins als 104 euros.





En una reunió amb diversos membres del seu Govern per tractar diverses qüestions energètiques, Putin ha defensat que Rússia "sempre" serà un subministrador "fiable" de gas, complidora de les seves "obligacions".





Així mateix, el líder rus ha assegurat que en el que va d'any Gazprom, el monopoli estatal per a l'exportació de gas rus, ha incrementat el bombament a través d'Ucraïna més enllà de les seves obligacions contractuals, segons l'agència RIA Novosti.





Així mateix, el president de Rússia ha expressat la disposició de país per col·laborar en l'estabilització dels mercats energètics, subratllant el desig de Rússia que aquest esforç sigui dut a terme sobre una base comercial i tenint en compte els interessos de tots els participants.





No obstant això, Vladímir Putin no ha dubtat a atribuir l'actual crisi oberta a les baixes temperatures de l'últim hivern i també als "errors" comesos per la Unió Europea a l'abordar la política energètica, assenyalant la "histèria" i el "embolic" que , en la seva opinió, s'ha estès al si dels Vint.





D'aquesta manera, el president rus ha explicat el repunt dels preus per diversos factors, entre els quals ha citat les temperatures inusualment baixes de l'últim any, que haurien contribuït a reduir les reserves de gas, i "errors" en matèria política, ja que estima que la UE depèn en excés de contractes a curt termini en el mercat.





"Parlem amb l'anterior Comissió Europea, i totes les seves activitats anaven encaminades a restringir els contractes a llarg termini i la transició a l'intercanvi comercial de gas, i va resultar que aquesta política és errònia, ja que no té en compte les especificitats del mercat de gas causa d'una gran quantitat d'incerteses ", va dir Putin.





"Com saben, el mercat energètic mundial no tolera l'enrenou ni la vacil·lació. Els plans d'inversió aquí són a llarg termini. Per tant, accions dures i imprudents poden conduir i, a jutjar per la situació actual de mercat, ja han conduït , a seriosos desequilibris ", va afegir el líder rus en declaracions recollides per l'agència Sputnik.





A més de Putin, també s'ha referit aquest dimecres a el debat energètic seu principal portaveu, Dimitri Peskov, que ha coincidit en la seva defensa de Rússia com a país complidor dels contractes. "Rússia no exerceix cap paper en el que passa en el mercat de gas a Europa", ha tancat, segons l'agència.