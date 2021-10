Suècia suspèn l'ús de la vacuna de Moderna per a menors de 30 anys

Les autoritats sanitàries de Suècia han anunciat aquest dimecres la suspensió de l'ús de la vacuna de Moderna contra el coronavirus per a menors de 30 anys a causa dels possibles efectes secundaris.





El Ministeri de Sanitat ha citat així un possible risc de patologies que inclouen una inflamació de el cor, com miocarditis i pericarditis, tal com recull un comunicat de Govern.





Vacuna de Moderna @ep





"Estem supervisant la situació i estem actuant ràpidament per garantir que la vacunació contra la COVID-19 és el més segura possible, mentre tractem de donar la protecció adequada", ha asseverat Anders Tegnell, epidemiòleg cap.





En comptes d'usar les dosis de Moderna per a la població més jove, el Govern ha recomanat la vacuna de Pfizer per a aquest grup d'edat, segons informacions del diari 'Aftonbladet'.





"La gent que s'ha vacunat recentment, amb una o dues dosis, no han de preocupar perquè el risc és molt baix", ha asseverat Tegnell, que ha afirmat que "és bo conèixer els símptomes per estar alerta".





La setmana passada, les autoritats d'Eslovènia van deixar d'administrar de manera temporal la vacuna de Johnson & Johnson després que una dona morís després de ser vacunada. A principis d'aquest any, un gran nombre de països van restringir l'ús de les dosis d'AstraZeneca causa de possibles efectes secundaris.