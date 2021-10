L'ús de màscares no afecta la quantitat d'oxigen que arriba a el cervell, segons un estudi

Dos investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), en col·laboració amb l'Hospital Universitari de Zuric (Suïssa) i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcelona, han conclòs que l'ús de mascaretes no afecta la quantitat d'oxigen que arriba a el cervell, ja que només s'han observat petits canvis en aquest sentit, equiparables als que es produeixen a l'realitzar activitats de la vida quotidiana.









Per comprovar-ho, l'equip va avaluar l'hemodinàmica (part de la biofísica que estudia la dinàmica de la sang) i l'oxigenació de la miscrovasculatura cerebral, usant tecnologies biofotónicas. Els resultats els presenten ara a la revista 'PNAS'.





Així, els investigadors van reclutar a un grup d'adults joves sans com participants, que es van asseure en una cadira a llegir un article científic, primer sense mascareta i després amb ella posada. Es van avaluar tant mascaretes quirúrgiques com FFP2.





Col·locant dues sondes al front dels participants mentre llegien, els investigadors van mesurar el flux sanguini, l'oxigenació i el metabolisme de l'oxigen al cervell. Aquestes sondes utilitzen dues tecnologies biofotónicas infraroges, i no invasives, conegudes com espectroscòpia de correlació difusa i espectroscòpia de l'infraroig proper de resolució temporal (DCS i TR-NIRS, per les seves sigles en anglès). També van mesurar la funció general de el cos, avaluant el ritme cardíac, la respiració i la quantitat d'oxigen i diòxid de carboni.





Després de monitorar el cervell, els investigadors van processar les dades i van dur a terme anàlisis estadístiques per comprovar si s'havia produït algun canvi en els senyals rebuts, tant amb mascaretes com sense.





ES VAN OBSERVAR PETITES VARIACIONS





L'equip no va observar cap canvi significatiu en els nivells corporals d'oxigen i diòxid de carboni. No obstant això, sí van observar petites variacions, estadísticament significatives, en les quantitats d'oxigen de el cervell i en el flux sanguini cerebral amb l'ús d'ambdós tipus de mascaretes.





No obstant això, els investigadors, Jonas Fischer i Lisa Kobayashi Frisk, conclouen que aquests canvis observats són comparables als que es produeixen diàriament al realitzar algunes activitats de la vida diària com, per exemple, a l'escoltar un so, veure algú movent-se al voltant o a l'ajupir-se per lligar-se les sabates.





Aquests científics, liderats pel professor de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) Turgut Durduran, subratllen que el seu protocol podria ser útil per a investigar més a fons els efectes d'usar mascaretes a altres tipus de poblacions, com gent gran, nens , pacients amb patologies respiratòries prèvies o al realitzar treballs crítics.





També remarquen que les mascaretes podrien interferir en els estudis de monitoració o neuroimatge, i que en aquests casos s'hauria d'evitar el seu ús o supervisar de prop els subjectes dels estudis.