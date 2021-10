L'OMS aprova la primera vacuna contra la malària

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha aprovat per primera vegada en la història l'ús generalitzat d'una vacuna contra la malària, que ja s'ha estat utilitzant com a part d'un programa pilot a Ghana, Kenya o Malawi, on s'ha vacunat a més de 800.000 nens des 2019.





"Aquest és un moment històric. La tan esperada vacuna contra la malària per als nens és un gran avanç per a la ciència, la salut infantil i el control de la malària. L'ús d'aquesta vacuna a més de les eines existents per prevenir la malària podria salvar desenes de milers de vides joves cada any ", ha ressaltat en roda de premsa el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.







La malària segueix sent una de les principals causes de malaltia i mort infantil a l'Àfrica subsahariana. Més de 260 000 nens africans menors de cinc anys moren anualment de malària. En els últims anys, tant l'OMS com altres organitzacions han advertit d'un estancament en els avenços contra aquesta malaltia mortal.





"Durant segles, la malària ha assetjat a l'Àfrica subsahariana, causant un immens sofriment personal. Portem molt de temps esperant una vacuna eficaç contra la malària i ara, per primera vegada, tenim una vacuna d'aquest tipus recomanada per al seu ús generalitzat. La recomanació de avui ofereix un raig d'esperança per al continent que suporta la major càrrega de la malaltia i esperem que molts més nens africans estiguin protegits contra la malària i es converteixin en adults sans ", ha assenyalat al respecte el director regional de l'OMS per a l'Àfrica, Matshidiso Moeti.





Basant-se en l'assessorament de dos òrgans consultius mundials de l'OMS, un per a la immunització i un altre per a la malària, s'ha recomanat que s'utilitzi aquesta vacuna, coneguda com RTS, S / AS01 i desenvolupada per la companyia farmacèutica GSK, per a la prevenció de la malària per 'P. falciparum 'en els nens que viuen en regions amb una transmissió de moderada a alta.





La vacuna s'ha d'administrar en un esquema de 4 dosis en nens a partir dels 5 mesos d'edat per a la reducció de la malaltia i la càrrega de la malària.





Les dades de el programa pilot van mostrar una reducció de l'30 per cent de la malària greu mortal, "fins i tot quan s'introdueix en àrees on els mosquiteres tractades amb insecticida s'utilitzen àmpliament i hi ha un bon accés a la diagnosi i al tractament", explica l'OMS.





Igualment, els resultats indiquen que més de dos terços dels nens dels tres països que no dormen sota una xarxa de mosquits es van beneficiar de la vacuna. "La vacuna té un perfil de seguretat favorable. La introducció de la vacuna és factible, amb una cobertura bona i equitativa a través dels sistemes de vacunació ordinaris", afegeix l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides.





Així mateix, es considera que la vacuna "és rendible en zones de transmissió moderada a alta de la malària". El finançament de el programa pilot prové d'una col·laboració entre tres organismes: Gavi, l'Aliança per a les Vacunes; el Fons Mundial de Lluita contra la Sida, la Tuberculosi i la Malària; i Unitaid.