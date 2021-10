Els empresaris catalans ho volen tot: ampliació al Prat si, i inversions a Girona i Reus també

@EP





El tema de l'Aeroport del Prat i la seva ampliació encara té vida. Després que no s'afegís la proposta en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) per al període 2022-2026, aquest dimecres ha arribat als mitjans un comunicat de la Cambra de Comerç de Barcelona en el qual es diu que el 58% dels empresaris donen suport a l'ampliació de l'aeroport si s'acompanya d'inversions a Girona i Reus.





A la Consulta de la Cambra, informa la mateixa entitat, un 75% dels votants s'han mostrat favorables a la transformació "d'aquesta infraestructura estratègica per a l'economia", apunten. D'entre totes les opcions la que ha tingut més suport, amb un 58% dels vots, ha estat la de complementar l'ampliació amb inversions en els aeroports de Reus i Girona, així com a la xarxa ferroviària que els uneix. Per tant, l'aeroport de la capital catalana seria per a connexions internacionals mentre que els restants serien per a "connexions curtes", expliquen.





@Cambra de Comerç de Barcelona





Per contra, un 19% dels votants a la consulta ha rebutjat l'ampliació adduint l'impacte mediambiental que comportaria i un 4% en considerar que l'Aeroport de Barcelona no necessita créixer més.





Una altra iniciativa que han exigit des de la Cambra, és que Aena cedeixi el control del projecte a la Generalitat de Catalunya, i que per tant, la gestió d'aquest pla es faci mitjançant la institució catalana.





LUCENA VOL QUE LA GENERALITAT "ES MULLI"





Continuant amb el que està donant de si la qüestió de l'aeroport, aquest dimarts, el president d'Aena, Maurici Lucena, va demanar a la Generalitat que definís el seu model aeroportuari després que el Govern de l'Estat descartés la seva ampliació.





"Crec que la pilota està a la teulada de la Generalitat. (...) Estem oberts a analitzar l'ampliació de la infraestructura perquè pensem que és bona per a Barcelona i per a Catalunya i com al juliol es contemplen totes les alternatives", va comentar Lucena a la primera jornada del BNEW.





Pel president d'Aena, és "fonamental" que el progrés i la protecció mediambiental vagin "compassats" i ho va situar com el "gran desafiament" actual"." Hi ha molta pedagogia", ha afegit.





Lucena va insistir que és una "llàstima" que l'acord entre els dos executius es trenqués en l'últim moment després de l'entesa a la qual van arribar el passat 2 d'agost i va reiterar els beneficis que comportaria l'ampliació de l'aeroport per a Barcelona, com més vols intercontinentals directes i l'atracció de centres de recerca i filials de multinacionals.