Sindicats xifren en un 85% el seguiment de la vaga del Banc Sabadell a Catalunya

Els sindicats han xifrat en un 85% el seguiment de la vaga al Banc Sabadell a Catalunya, convocada a nivell estatal per protestar contra el procés iniciat per la direcció de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que preveu, de moment, la sortida de 1.730 empleats. Aquest mateix dimecres unes 300 persones s i s'han concentrat davant la seu del banc a Barcelona per protestar contra pel mateix motiu, segons dades de la Guàrdia Urbana.





Durant la concentració s'han mantingut tallats els encreuaments entre Diagonal i els carrers Rambla Catalunya, Aribau i París, s'han pogut veure pancartes i cartells amb missatges de 'No a l'ERO del Banc Sabadell. Aquí no sobra ningú ', a més d'escoltar-xiulets, aplaudiments i càntics per reivindicar mesures "justes i que convencin la plantilla" basades en el principi de voluntarietat.





Segons fonts del banc, no hi ha hagut alteracions en l'operativitat, i han insistit que estan oberts a seguir negociant, de cara a aconseguir un acord. Els sindicats insisteixen reduir el nombre d'afectats en el procés i titllen d'"inacceptables les condicions sobre forçositat i mobilitat geogràfica per suposar una modificació substancial de les condicions de treball".





A més, hi ha una altra jornada de vaga convocada per aquest divendres per CCOO i la plataforma d'unió sindical que engloba UGT, Federació SIBS Sicam-Aprobas, Alta Sindicat, Quadres GBS i Intersindical, presents a la taula de negociació de l'ERO.





En concret, la plataforma sindical ha fet un "crida massiva" com a mesura de pressió per tal d'evitar l'ERO a l'entitat, i no ha descartat que s'ampliï el calendari de mobilitzacions.