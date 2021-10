Els delictes pels quals es reclama a Puigdemont "podrien encaixar" amb la legislació italiana

@EP





La Fiscalia italiana considera que els delictes pels quals el Tribunal Suprem reclama a l'expresident, Carles Puigdemont, podrien tenir encaix en la seva legislació, en referència als articles 241 i 314 del Codi Penal d'aquest país.







Així consta en la sentència de 4 octubre pel qual el Tribunal de Sàsser va acordar suspendre l'extradició del líder independentista a l'espera que el Tribunal de la Unió Europea es pronunciïn sobre la immunitat i la qüestió prejudicial realitzada pel jutge instructor de la causa de l' 'Procés' al Suprem, Pablo Llarena.





Segons detalla l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press, el Ministeri Públic assegura que els delictes de sedició i malversació per què es va dictar l'ordre de detenció europea contra Puigdemont serien subsumibles en dos articles del Codi Penal italià.





En concret, la Fiscalia fa referència a l'article 241, integrat en el bloc dedicat a "atacs a la integritat, independència i unitat de l'Estat", pel que es castiga amb "no menys de 12 anys de presó" a qui cometi "actes violents directes "capaços de" menyscabar la independència o la unitat de l'Estat ". "La pena s'agreuja si la infracció es comet en violació dels deures inherents a l'exercici de les funcions públiques", afegeix la llei. Aquest delicte podria comparar-se amb la sedició que recull la legislació espanyola.





El Ministeri Públic italià també esmenta l'article 314 del Codi Penal italià, que contempla la pena de quatre anys a deu anys de presó per al funcionari públic o responsable de servei públic que tenint per raó del seu càrrec la possessió o disponibilitat de diners i altres béns se'ls s'apropiï. Això seria comparable a delicte de malversació que el Suprem li atribueix a Puigdemont.





REQUISIT PER A L'ENTREGA



La importància que la Fiscalia italiana identifiqui tots dos delictes en la seva legislació radica que un dels requisits perquè s'executi l'euroordre és que el país a què se li reclama el lliurament contempli com a delicte en la seva normativa -amb més de tres anys de presó- els fets imputats.





L'abril de 2018, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya, va dictar llibertat sota fiança de 75.000 euros per a Puigdemont i va indicar que l'extradició només era possible en base al delicte de malversació, però no al de rebel·lió.





Suïssa, per la seva banda, va informar Espanya el 2017, 2018 i el 2019 que rebutjaria lliurar a l'expresident català en considerar que els fets descrits en l'ordre internacional de detenció emesa pel Tribunal Suprem "no constitueixen a primera vista un delicte extradible, segons el dret suís "i que" sembla que són un delicte polític", segons consta en documents de la Divisió de Cooperació Internacional del Ministeri de l'Interior que obren en el sumari de la peça de situació personal de Puigdemont al Suprem, a la qual ha tingut accés Europa Press.