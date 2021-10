Neix 'Barcelona és Imparable' per combatre "la ciutat del no" de Colau

@EP





Gairebé un centenar d'entitats s'han aplegat en el moviment 'Barcelona és Imparable' a través del qual reclamen superar "el desànim, la grisor i l'aturada" actuals. Al manifest, les organitzacions asseguren que la pandèmia ha estat un cop fort i que institucionalment s'ha volgut desfer el model d'èxit de Barcelona i se l'ha projectat com la ciutat "del no".





Asseguren que fa anys que es deixen escapar oportunitats que podrien situar la ciutat en l'epicentre de sectors estratègics en l'àmbit internacional. Per això, afirmen que toca fer un pas endavant per no perdre el lideratge i que s'ha de fer seguint un model de consens, acord i col·laboració. Així, fan una crida a la mobilització i en convoquen una el 21 d'octubre.





Entre els signants hi ha Moviment Tsunami Veïnal, Barcelona Oberta, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i el Reial Cercle Artístic de Barcelona, entre d'altres.





El manifest també menciona que tot això es vol fer seguint un model de desenvolupament respectuós amb l'entorn i el medi ambient. Però apunt que s'ha de fer apostant pel "sí responsable" i no per la cultura del no.





En l'àmbit econòmic, consideren que cal un impuls en tots els àmbits, valorant l'esperit emprenedor i donant oportunitats als que volen crear riquesa. En paral·lel aposten per una ciutat que redistribueixi millor la riquesa i redueixi les desigualtats.





EL GOVERN MUNICIPAL "ESCOLTARÀ LES REIVINCIDACIONS"





Preguntada per aquest moviment, la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, ha estès la mà a escoltar les seves reivindicacions. "Com sempre fem des de la participació, escoltem qualsevol plataforma i proposta i com a govern rebrem a tothom", ha dit a l'espera de llegir el detall del manifest.





Segons la tinenta, el govern de Barcelona és un govern que fa "autocrítica" però creu que és "innegable" que la proposta de l'executiu de Colau és "una ciutat justa per a tothom i una ciutat sostenible". Sanz també ha afegit que Barcelona té una "projecció" i és referent internacional".