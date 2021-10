L'Ajuntament de Barcelona, preocupat pels errors al web de la T-Mobilitat

@EP





La tinent d'alcalde i regidor de Mobilitat de Barcelona, Laia Bonet, ha expressat aquest dimecres la seva preocupació pels errors operatius al web de la T-Mobilitat que han deixat dades al descobert.





"Estem preocupats. Creiem que la T-Mobilitat és un projecte imprescindible que porta massa temps esperant. No ens podem permetre ni un pas enrere", ha dit Bonet preguntada per la premsa per aquesta qüestió.





També ha instat a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a vetllar per la seguretat de les dades dels usuaris de la T-Mobilitat.