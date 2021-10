Els treballadors del 061 començaran una vaga indefinida a partir del 18 d'octubre

@EP





Els sindicats CGT, UGT i USOC han convocat una vaga indefinida al 061 a partir del 18 d'octubre per reclamar la internalització del servei, que ara depèn de Ferrovial, segons han explicat fonts dels representants dels treballadors a l'ACN.





La plantilla, formada aproximadament per 700 persones, demana que sigui directament el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i no una empresa externa com Ferrovial qui els contracti. D'aquesta manera, aquests treballadors que ara s'inclouen en el conveni del telemàrqueting tindrien millors condicions laborals i més conciliació familiar, argumenten. Un altre dels elements que ha motivat l'aturada és l'alta temporalitat, que afecta aproximadament uns 400 treballadors en plantilla.





El Departament de Treball serà l'encarregat de fixar els serveis mínims mentre duri l'aturada. Actualment, està en marxa una vaga als centres de Reus i la Zona Franca del 112, un servei també adjudicat a Ferrovial. En aquest cas, els serveis mínims fixats pel Govern han sigut del 85%.

La resta de sindicats presents a l'empresa no han convocat l'aturada perquè no tenen pes suficient però també se sumen a la protesta, indiquen les mateixes fonts.





Entre les reclamacions per anar a la vaga hi ha la millora de la planificació amb horaris fixos i sense modificacions mensuals; la limitació del màxim de dies seguits treballats; equiparar el sou i els plusos amb el personal d'emergències; reclamar la paga especial per la covid que ha rebut el personal de la Generalitat o disminuir l'alta temporalitat.





El nombre de treballadors afectats per la vaga pot variar ja que els contractes dels eventuals es renoven mes a mes segons l'increment o no de les trucades vinculades a la pandèmia. En el balanç de setembre la plantilla estava xifrada en 840 empleats, però els sindicats calculen que els que estaran treballant el 18 d'octubre seran uns 700.