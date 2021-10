Truquen als Mossos per un robatori a casa seva i acaben detinguts per cultivar marihuana

Imatge de recurs. /@EP





Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de les policies locals de Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia de Ronçana, van detenir l’1 d’octubre dos homes, de 22 i 36 anys, per un robatori amb violència en una casa de Lliçà d’Amunt on es cultivava marihuana.





Els fets van succeir de matinada quan la policia va rebre l’avís que un grup de persones havien entrat en una finca per robar. Un cop al lloc dels fets, el seu propietari els va explicar que en veure moviments va sortir de la casa, moment en el què va ser agredit amb esprai pebre. Seguidament, els agressors van trencar la porta del domicili per accedir-hi i van amenaçar-lo tant a ell com a la seva dona perquè no truquessin a la policia. De la casa es van endur diners i dos telèfons mòbils.





Amb la descripció dels agressors, els agents van iniciar una recerca per la zona. En poca estona, una patrulla de policia local de Santa Eulàlia de Ronçana va localitzar i aturar dos homes amagats darrere d’un vehicle estacionat a tocar de la casa. Prop d’on s’havien amagat van trobar un ganivet de grans dimensions. Els dos homes van ser detinguts com a presumptes autors d’un robatori violent.





Posteriorment, els mossos van fer una entrada i escorcoll de la casa on van localitzar 500 plantes de marihuana en diferents estats de creixement i un quilo i mig de cabdells. A més, els tècnics de la companyia elèctrica subministradora van confirmar que la instal·lació estava manipulada de manera fraudulenta.





Els agents van detenir al responsable de la casa i el jardiner de la plantació com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. També es va denunciar un home i una dona familiars de l’arrestat i que també vivien a la casa.





Els arrestats per salut pública van quedar en llibertat pendent de ser citats en seu judicial. Els arrestats pel robatori violent van passar a disposició judicial l'endemà al Jutjat de Guardia de Granollers que va decretar la seva llibertat.





La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.